Microsoftは12月19日(米国時間)、「Users might receive a Product Deactivated error in Microsoft 365 Office apps - Microsoft Support」において、Microsoft 365 Officeアプリを使用しているユーザーは、ランダムに製品の非アクティベートエラーを受け取る可能性があると発表した。Users might receive a Product Deactivated error in Microsoft 365 Office apps - Microsoft Support