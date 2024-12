来年(2025年)、コミック誕生75周年を迎える『PEANUTS』をお祝いするアンバサダーに、9人組ガールズグループ・NiziUが就任。都内にあるスヌーピーミュージアムで撮影されたアニバーサリーソング「Buddy Buddy」Special Videoのメイキング映像が公開された。「Buddy Buddy」には、スヌーピーやチャーリー・ブラウンなどのあたたかいストーリーによって、たくさんの人を笑顔にしてきた『PEANUTS』の世界と、『PEANUTS』のように明るく元気にファンのみなさんに寄り添い、友達や仲間とのつながりを大切にしてきたNiziUに共通する想いが込められている。

今回公開された本楽曲のメイキング映像では、都内スタジオでのキービジュアル撮影、南町田グランベリーパーク内で行なわれたアンバサダー就任式、同じく南町田にあるスヌーピーミュージアムとPEANUTS Cafeで撮影された本楽曲Special Video撮影風景の裏側に密着。メンバー同士が自ら自撮りしたリラックスした和やかな表情にも注目の秘蔵映像も満載となっている。9人の一致団結した真剣なまなざしとともに、おいしそうなポップコーンを目の前に思わずつまみ食いしちゃうスタンバイ風景や、撮影の合間に突如繰り広げられた白熱の腕相撲対決の様子など、メンバー全員が和気あいあいと撮影を楽しむ様子を垣間見ることができる。MAYA、RIMA、MIIHIは「私たちと一緒に『Buddy Buddy』という曲でコラボさせていただいたんですけど、Special Videoを素敵なスヌーピーミュージアムで撮らせていただいて、すごく楽しかったです!」と、スヌーピーのアートに囲まれて撮影できた喜びをコメントしている。楽曲「Buddy Buddy」は、NiziUのミニアルバム『AWAKE』(2025年2月5日発売)に収録される。日本では、今年10月2日から26年10月2日までをアニバーサリー期間として設定し、約2年間をかけて75周年を盛り上げる。■「PEANUTS Fun Times With NiziU」メッセージEveryday is my best day 君と一緒ならはんぶんこしたクッキーの方がおいしかったっておとなになって気づいたんだ。青空じゃなくてもしあわせだったっておとなになって思い出したんだ。悩みや不安、ちょっと落ち込む日だってあるけどブランケットのような優しさをくれる君が一緒なら、毎日が最高の日になる。きっと大丈夫。