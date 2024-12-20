Ä¶¿Íµ¤½÷Í¥¤ÈÇË¶ÉÊóÆ»¤Î¥Ò¥«¥ë¡È°ÕÌ£¿¼¡ÉÅê¹Æ¡Ö·ù¤¤¤Ê½÷¤Î»Ò¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¡Ä¡×
¡¡¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ò¥«¥ë¡Ê33¡Ë¤¬20Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡È°ÕÌ£¿¼¡ÉÅê¹Æ¤ò¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯4·î¡¢½÷Í¥¡¦ÆâÅÄÍý±û¤È¤Î¸òºÝ¤òÊó¤¸¤é¤ì¤¿¥Ò¥«¥ë¤Ï¡Ö¤Û¤Ü¤Û¤Ü»ö¼Â¤Ç¤¹¡×¤È¸òºÝ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎYouTubeÆ°²è¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙÁê¼ê¤ÎÊý¤âÍý²ò¤¬¿¼¤¯¤Æ¡¢À¨¤¤´²Âç¤Ê¿´¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¡¢Â¿¾¯¤ÎËÍ¤ÎÍ·¤Ó¤Ê¤ó¤«¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£·î¤ËÆþ¤ê°ìÉô½µ´©»ï¤Ç¡ÈÇË¶É¡ÉÊóÆ»¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¥Ò¥«¥ë¡£¤½¤·¤Æ20Æü¤Ë¤Ï¡Ö·ù¤¤¤Ê½÷¤Î»Ò¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¤ª¶â¤Î¤«¤«¤ë¿Í¤Ç¡¡¹¥¤¤Ê½÷¤Î»Ò¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¤ª¶â¤ò»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¡È°ÕÌ£¿¼¡É¤ÊÅê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£