¡Ú¥¹¥×¥é¥È¥¥ー¥ó3¡§¥¢¥¿¥Þ¥®¥¢ÇÛÉÛ¡Û
12·î20Æü ÇÛÉÛ

¡¡Ç¤Å·Æ²¤Ï¡¢Nintendo SwitchÍÑ¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö¥¹¥×¥é¥È¥¥ー¥ó3¡×¤Ë¤Æ¥¢¥¿¥Þ¥®¥¢¤ÎÇÛÉÛ¤ò12·î20Æü¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¡£

¡¡ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¿¥Þ¥®¥¢¤ÏFrosty Fest¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Á°ºî¡Ö¥¹¥×¥é¥È¥¥ー¥ó2¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ñー¥Æ¥£ー¥³ー¥ó¥Ç¥³¡¢¥Ë¥åー¥¤¥äー¥°¥é¥¹DX¡¢¤Í¤¸¤ê¥´ー¥¸¥ã¥¹¡¢¥Ï¥Ã¥Ôー¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´¥Ï¥Ã¥È¤Î4¼ïÎà¡£

¡¡Nintendo SwitchËÜÂÎ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¥²ー¥à¥Ë¥åー¥¹¡Ö¥¤¥«¸¦µæ½êÄÌ¿®¡×¤ÎºÇ¿·µ­»ö¤«¤é¡Ö¥¹¥×¥é¥È¥¥ー¥ó3¡×¤òµ¯Æ°¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥«¥é³¹¤Î¥í¥ÓーÃ¼Ëö¤«¤é¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£

(C) Nintendo