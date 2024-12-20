¡Ö¡Ø»ùÁê°Æ·ï¡Ù¤À¤«¤é¡¢»Ô¤ÎÌò³ä¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¾®1½÷»Ò»ùÆ¸¤ÎµÔÂÔ»à»ö·ï¤Ç»Ô¤ÎÂÐ±þ¤ò»ØÅ¦
°¦ÃÎ¸©¸¤»³»Ô¤Î¾®³Ø1Ç¯À¸¤Î½÷»Ò»ùÆ¸¤¬µÔÂÔ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»àË´¤·¤¿»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢»Ô¤ÎÂÐ±þ¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸¤»³»Ô¤Î¾®³Ø1Ç¯À¸¡¢ÅçºêÆàºù¤µ¤ó(Åö»þ7ºÐ)¤Ïº£Ç¯5·î¡¢Ê¢Éô¤Î¤±¤¬¤Ë¤è¤ëÇÔ·ì¾ÉÀ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç»àË´¤·¡¢Êì¿Æ¤ÎÅçºê¤ß¤Ê¤ßÈï¹ð(33)¤È¤½¤ÎÆâ±ï¤ÎÉ×¡¢ÁÒÅÄ³®Èï¹ð(32)¤¬ÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢»Ô¤Ï8·î¤«¤éÆâÉô¸¡¾Ú²ñµÄ¤ò³«¤20Æü¡¢¸¶¶Õ¿»ÔÄ¹¤ËÊó¹ð½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¡Ö·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë½ý¤ä¤¢¤¶¤Î¾ðÊó¤Ë¡¢»Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤¬¼çÃ´Åöµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¡Ø»ùÁê°Æ·ï¡Ù¤À¤«¤é¡¢»Ô¤ÎÌò³ä¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿Äó¸À¤È¤·¤Æ¡Ö»Ô¤ÎÌò³ä¡¦»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤ÎÌò³ä¤ÎÌÀ³Î²½¤È¶¨ÎÏÂÎÀ©À°È÷¡×¡ÖÃ´Åö¼Ô¤Î°éÀ®µÚ¤Ó¿Í°÷¤ÎÊä¶¯¡×¤Ê¤É¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£