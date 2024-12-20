¡Ú¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Û¹¥¤¤Ê¹ÈÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 3°Ì¡ÖÄÇÌ¾ÎÓ¸é¡×¤òÍÞ¤¨¤¿Æ±Î¨1°Ì¤Î2ÁÈ¤Ï¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï11·î20¡Á25Æü¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷317¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£11·î19Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿½Ð¾ì¼Ô¤Ï¹ÈÁÈ20ÁÈ¡¢ÇòÁÈ21ÁÈ¤Î·×41ÁÈ¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¹ÈÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¨ËÜ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ï11·î19Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿½Ð¾ì¼Ô¤Î¤ß¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤«¤é¤º¤Ã¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¡¢¡Ö²Î¾§ÎÏ¤ÈÍ£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÅ»¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢¡ÖÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²Î¤¬ÎÉ¤¤¡£Ýî¤ß¤ë¡×¡Ê60Âå½÷À¡¿²¬»³¸©¡Ë¡ÖÃËÀ¤Ç¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë²Î»ì¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤«¤é¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¶ÊÄ´¤â²Î»ì¤â¹¥¤¤Ç¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â²¿ÅÙ¤Ç¤âÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÉ½¸½¤¬¶»¤Ë»É¤µ¤ë¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿´ä¼ê¸©¡Ë¡¢¡Ö¾¼ÏÂÀ¸¤Þ¤ì¤Ë¤Ï²û¤«¤·¤µ¤â´¶¤¸¤¿¤¤¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ã¡¹¤·¤¯¤Æ²Ä°¦¤¯³Ú¶Ê¤Ë¤âÆëÀ÷¤ß¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿¹Åç¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:¾®¾Â ¹îÇ¯)
¢¨ËÜ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ï11·î19Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿½Ð¾ì¼Ô¤Î¤ß¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹
3°Ì¡§ÄÇÌ¾ÎÓ¸é3°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÄÇÌ¾¤µ¤ó¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î¡ØÂè74²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë¤â½Ð¾ì¡£2024Ç¯¤ÇÄÌ»»9²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£2024Ç¯5·î¤Ë¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÊüÁ÷²ñ¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£10·î¤«¤é¤Ï¡Ö¡ÊÀ¸¡ËÎÓ¸éÇî'24¡Ý·Êµ¤¤Î²óÉü¡Ý¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤«¤é¤º¤Ã¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¡¢¡Ö²Î¾§ÎÏ¤ÈÍ£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÅ»¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢¡ÖÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±Î¨1°Ì¡§¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó1°Ì¤Ë¤ÏÆ±Î¨¤Ç2¿Í¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£1¿ÍÌÜ¤Ï¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£2016Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡Ù¡Ø·¯¤Ï¥í¥Ã¥¯¤òÄ°¤«¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¥Ï¥ë¥Î¥Ò¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾¶Ê¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥ê¥º¥à64¡Ù¡¢16ºîÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ø²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ë¡Ù¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÇ¤Ë¥¸¥§¥é¥·¡¼¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£2024Ç¯¤Ç6²óÌÜ¤Î¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²Î¤¬ÎÉ¤¤¡£Ýî¤ß¤ë¡×¡Ê60Âå½÷À¡¿²¬»³¸©¡Ë¡ÖÃËÀ¤Ç¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë²Î»ì¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤«¤é¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¶ÊÄ´¤â²Î»ì¤â¹¥¤¤Ç¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â²¿ÅÙ¤Ç¤âÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±Î¨1°Ì¡§aiko¤â¤¦1¿Í¤Î1°Ì¤Ë¤Ï¡¢aiko¤µ¤ó¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿aiko¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ø¥«¥Ö¥È¥à¥·¡Ù¡Ø²Ö²Ð¡Ù¡Øºù¤Î»þ¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÈ¯É½¡£2024Ç¯5·î¤Ë¤Ï45ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØÁê»×Áê°¦¡Ù¡¢8·î¤Ë¤ÏÌó1Ç¯5¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø»Ä¿´»Ä½ë¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ç15²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÉ½¸½¤¬¶»¤Ë»É¤µ¤ë¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿´ä¼ê¸©¡Ë¡¢¡Ö¾¼ÏÂÀ¸¤Þ¤ì¤Ë¤Ï²û¤«¤·¤µ¤â´¶¤¸¤¿¤¤¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ã¡¹¤·¤¯¤Æ²Ä°¦¤¯³Ú¶Ê¤Ë¤âÆëÀ÷¤ß¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿¹Åç¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:¾®¾Â ¹îÇ¯)