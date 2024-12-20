¡ÖÀ¸¥³¥ó¼Ö¤«¤éÍî¤Á¤Æ°Õ¼±¤Ê¤¤¡×30ÂåÃËÀºî¶È°÷¤¬µ¡³£¤ËÆ¬¶´¤Þ¤ì»àË´¡áÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è
ÉÍ¾¾»Ô¤ÎÀ¸¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÀ½Â¤²ñ¼Ò¤Ç¡¢12·î20ÆüÃëº¢¡¢ÃËÀºî¶È°÷¤¬µ¡³£¤ËÆ¬¤ò¶´¤Þ¤ì¤Æ»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬Ï«ºÒ»àË´»ö¸Î¤È¤·¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
12Æü¸á¸å0»þ40Ê¬¤´¤í¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶èÇòÄ»Ä®¤ÎÀ¸¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÀ½Â¤²ñ¼Ò¤«¤é¡¢¡ÖÃËÀ¤¬À¸¥³¥ó¼Ö¤«¤éÍî¤Á¤Æ¡¢°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÀÅ²¬¸©ÈØÅÄ»Ô¤Ë½»¤àÃËÀºî¶È°÷(39)¤¬¥À¥¯¥È¤«¤é¥ß¥¥µー¼Ö¤ØÀ¸¥³¥ó¤òÃíÆþ¤¹¤ëºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢²¿¤é¤«¤Î¸¶°ø¤Ç¡¢À¸¥³¥ó¤ÎÎ®¤ì¤ò»ß¤á¤ëÉôÊ¬¤Îµ¡³£¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢Æ¬¤ò¶´¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤Ï°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤¬Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ä»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£