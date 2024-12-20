ºÆ¿³Ë¡¸«Ä¾¤·¸¡Æ¤¤ØË¡Ì³¾Ê¤¬Ä´À° ÉÍ¾¾»ÔµÄ²ñ¤ÇË¡²þÀµµá¤á¤ë°Õ¸«½ñ²Ä·è
12·î20Æü¡¢ÉÍ¾¾»ÔµÄ²ñ¤ÇºÆ¿³Ë¡Î§¤Î²þÀµ¤ò¹ñ¤Ëµá¤á¤ë°Õ¸«½ñ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ35¤Î»ÔÄ®¤¹¤Ù¤Æ¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Ë¡Ì³¾Ê¤Ç¤â¸«Ä¾¤·¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛºÆ¿³Ë¡¸«Ä¾¤·¸¡Æ¤¤ØË¡Ì³¾Ê¤¬Ä´À° ÉÍ¾¾»ÔµÄ²ñ¤ÇË¡²þÀµµá¤á¤ë°Õ¸«½ñ²Ä·è
ÉÍ¾¾»ÔµÄ²ñ¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÆ¿³Ë¡¤Î²þÀµ¤ò¹ñ¤Ëµá¤á¤ë°Õ¸«½ñ¤Ç¤¹¡£°Õ¸«½ñ¤Ç¤Ï¡¢¸¡»¡´±¤Ë¤è¤ë¹³¹ð¤Î¶Ø»ß¤ä¾Úµò³«¼¨¤Ë´Ø¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ÎÀ°È÷¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖºÆ¿³Ë¡¡×²þÀµ¤ÎµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÍ¾¾»ÔµÄ²ñ¤Î²Ä·è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ô¡¦Ä®¤Ç°Õ¸«½ñ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ë¡²þÀµ¤Ë¿µ½Å¤À¤Ã¤¿¹ñ¤âÊý¿ËÅ¾´¹¤Ç¤¹¡£ºÆ¿³À©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ë¡Ì³¾Ê¤¬¸«Ä¾¤·¤Î¤¿¤á¡¢Ë¡Ì³Âç¿Ã¤Î»ðÌäµ¡´Ø¡ÖË¡À©¿³µÄ²ñ¡×¤Ø¤Î»ðÌä¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£