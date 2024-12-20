¡ÚÆÈ¼«¡ÛÂçºå»Ô¤Ç¥Õ¥é¥Õ¥é¤·¤¿¤Þ¤ÞÁö¤êµî¤ë¡È3¿Í¾è¤ê¡ÉÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¡¡¹Åç»Ô¤Ç¤ÏµÕÁö¼Ö¸½¤ì¥®¥ê¥®¥ê¾×ÆÍ²óÈò¤Î½Ö´Ö¡Ö»Ò¤É¤â¤â¾è¤»¤Æ¤¤¤¿¡ÄÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×
Âçºå¤ÎÈË²Ú³¹¤Ë¤¢¤ë¸òº¹ÅÀ¤Ç²£ÃÇÊâÆ»¤òÁö¹Ô¤¹¤ëÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¡£
¤è¤¯¸«¤ë¤È1¡¢2¡¢3¿Í¡Ä¡£
ËÜÍè¡¢¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë2¿Í¾è¤ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¸å¤í¤Ë¤¤¤¿¿ÍÊª¤¬ÃÏÌÌ¤ò½³¤ê½õÁö¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤ï¤º¤«¤Ê·ä´Ö¤ËÂ¤ò¾è¤»¤Æ¾è¤ê¹þ¤à¤È¤¤¤¦ÌÜ¤òµ¿¤¦¸÷·Ê¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢½Å¤µ¤ËÂÑ¤¨¤«¤Í¤¿¤Î¤«¼ÖÂÎ¤Ï¤Õ¤é¤Õ¤é¡£
»£±Æ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Ï3¿Í¾è¤ê¤Î¤Þ¤ÞÁö¤êµî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌÜ¤òµ¿¤¦¸÷·Ê¤Ï¡¢¹Åç»Ô¤ÎÆ»Ï©¤Ç¤âÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬ÊÒÂ¦2¼ÖÀþ¤ÎÆ»Ï©¤òÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤½¤Î»þ¡¢ÆÍÇ¡¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËµÕÁö¼Ö¤¬¸½¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
µÕÁö¼Ö¤Ï¼ÖÀþ¤ò¤Þ¤¿¤¤¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¤È¤Ã¤µ¤Ë¥Ï¥ó¥É¥ë¤òº¸¤Ø¤ÈÀÚ¤ê¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤Ç¾×ÆÍ¤ò²óÈò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¼Ô¡§
°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤Æ¤¿¤éÀµÌÌ¾×ÆÍ¡£»Ò¤É¤â¤â¾è¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤ËµÕÁö¼Ö¤Ï¡¢»£±Æ¼Ô¤Î¼Ö¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¸å¤í¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤È¤â¾×ÆÍ¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ï©¸ª¤Ø¤ÈÄä¼Ö¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¼Ô¡§
¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¤³¤ó¤ÊÌÜ¤ËÁø¤¦¤È¤ÏÁ´¤¯Í½ÁÛ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£