¡Ö¿ÍÀ¸¶¸¤ï¤»¤ë¸¢ÎÏ»ý¤Ã¤Æ¤ë¡£¸¡»¡¤Ê¤á¤ó¤Ê¤è¡×¸¡»ö¤Î¡È×ø³åÅª¡É¤Ê¼è¤êÄ´¤Ù±ÇÁü¤¬Ë¡Äî¤ÇºÆÀ¸¡¡¥×¥ì¥µ¥ó¥¹¸µ¼ÒÄ¹¤ÎÑÍºá¤á¤°¤ë¹ñÇåÁÊ¾Ù
¡¡¡Ö¸¡»¡¤Ê¤á¤ó¤Ê¤è¡××ø³åÅª¤Ê¼è¤êÄ´¤Ù¤Î±ÇÁü¤¬Ë¡Äî¤ÇºÆÀ¸¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¥×¥ì¥µ¥ó¥¹¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸µ¼ÒÄ¹¡¦»³´ßÇ¦¤µ¤ó¡Ê£¶£±¡Ë¤Ï¡¢³Ø¹»Ë¡¿Í¤ÎÅÚÃÏ¼è°ú¤ò¤á¤°¤ë²£ÎÎ»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂçºåÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤ËÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£³Ç¯Á°¤Î£²£°£²£±Ç¯¤ËÌµºá¤¬³ÎÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»³´ß¤µ¤ó¤¬¹ñ¤ËÇå½þ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëºÛÈ½¤Ç¡¢£±£²·î£²£°Æü¡¢ÅÄÞ¼ÂçÊå¸¡»ö¡Ê£µ£²¡Ë¤¬»³´ß¤µ¤ó¤ÎÅö»þ¤ÎÉô²¼¤ò¼è¤êÄ´¤Ù¤¿ºÝ¤Î±ÇÁü¤¬Ë¡Äî¤ÇºÆÀ¸¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê´ù¤ò£±ÅÙÃ¡¤¤¤Æ¡Ë¤¦¤½¤À¤í¡£º£¤Î¤¬¤¦¤½¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é²¿¤¬¤¦¤½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤¦¤½¤ò¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤À¸À¤¤Ìõ¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ò¤É¤¤¤À¤í¡£¤Ò¤É¤¹¤®¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¤É¤¦¤¤¤¦Æ¬¤Î¹½Â¤¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¤É¤¦¤¤¤¦¿À·Ð¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£²¶¤¿¤Á¤Ï¤½¤ó¤Ê¤¤¤¤²Ã¸º¤Ê»Å»ö¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¿Í¤Î¿ÍÀ¸¶¸¤ï¤»¤ë¸¢ÎÏ»ý¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¸¡»¡¤Ê¤á¤ó¤Ê¤è¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÄ´¤Ù¤Î¸å¡¢Åö»þ¤ÎÉô²¼¤Ï¡È»³´ß¤µ¤ó¤¬»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¡É¤È¤¹¤ë¶¡½Ò¤ËÅ¾¤¸¡¢ÆÃÁÜÉô¤Ï¤½¤ì¤òº¬µò¤È¤·¤Æ»³´ß¤µ¤ó¤òÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯£³·î¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÁÜºº¤¬°ãË¡¤À¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ßÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤¹¡¢Ãæ´ÖÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£