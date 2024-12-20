¡ÚRIZIN¡ÛËÙ¸ý¶³»Ê¡¢Âç³¢Æü¤Ë¾¡¤Æ¤Ð¡ÈUFC¥¿¥¤¥È¥ëÄ©Àï¡É¤Îµ¡±¿¡©¡¡³¤³°¥Ö¥Ã¥¯¥áー¥«ー¤ÎÀïÁ°¥ª¥Ã¥º¤ÏËÙ¸ýÍ¥°Ì¤Ç1.23ÇÜ
RIZIN10²óÌÜ¤ÎÂç³¢ÆüÂç²ñ¡ÖRIZIN DECADE¡×¤¬31Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè2Éô¤ÎÂÐÀï¥«ー¥ÉÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢¸µÁí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎÄ«ÁÒÌ¤Íè¤ÈÁí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎÊ¿ËÜÏ¡¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¥«ー¥ÉÈ¯É½¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢³¤³°¥Ö¥Ã¥¯¥áー¥«ー¤Ç¤ÏÂç³¢ÆüÂç²ñÂè3Éô¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á3»î¹ç¤ÎÀïÁ°¥ª¥Ã¥º¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÀï3»î¹ç¤ÎÀïÁ°¥ª¥Ã¥º¤ò¸ø³«
Âè1Éô¤Î¥á¥¤¥ó¥«ー¥É¡Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢vs.°ÂÊÝÎÜµ±Ìé¡×¤Î»î¹ç±ä´ü¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Âè1Éô¤ò¹Ô¤ï¤º2Éô¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖRIZIN DECADE¡×¡£Âè2Éô¤Ç¤ÏÄ«ÁÒ¤¬CEO¤òÌ³¤á¤ë¡È1Ê¬´ÖºÇ¶¯¡É·èÄêÀï¡ÖBreakingDown¡×¤ÎÁª¼ê¤é¤È¡¢Ê¿ËÜÎ¨¤¤¤ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥íー¥º¡×·³¤ÈRIZINÁª¼ê¤Ë¤è¤ëÂÐ¹³Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè3Éô¤Î¡ÖYogibo presents RIZIN.49¡×¤Ç¤Ï¡¢Ç¯±Û¤·¤Þ¤Ç¤Ë¥Õ¥§¥¶ーµé¡¦¥é¥¤¥Èµé¡¦¥Õ¥é¥¤µé¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬Í½Äê¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³¤³°Âç¼ê¥Ö¥Ã¥¯¥áー¥«ー¡Öbet365¡×¤Ï¡ÖRIZIN DECADE¡×¤ÎÀïÁ°¥ª¥Ã¥º¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢20Æü»þÅÀ¤Ç¥Õ¥§¥¶ーµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡ÖÎëÌÚÀéÍµ vs. ¥¯¥ì¥Ù¥ë¡¦¥³¥¤¥±¡×¤Ï¡¢ÎëÌÚ¾¡Íø¤¬¡Ö2.30¡×¡¢¥¯¥ì¥Ù¥ë¾¡Íø¤¬¡Ö1.62¡×¤È¥¯¥ì¥Ù¥ëÍ¥°Ì¤ËÀßÄê¡£
¸µ²¦¼Ô¥¯¥ì¥Ù¥ë¤Ï¡¢ºòÇ¯6·î¤Î¡ÖRIZIN.43¡×¤ÇÎëÌÚ¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ëËÉ±ÒÀï¤Ç400g¤ÎÂÎ½ÅÄ¶²á¤Ç²¦ºÂ¤ò¤Ï¤¯Ã¥¡£»î¹ç¤Ï¥¯¥ì¥Ù¥ë¤¬1¥é¥¦¥ó¥É2Ê¬59ÉÃ¤Ç°ìËÜ¾¡¤Á¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Îー¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï²¦¼Ô¡¦ÎëÌÚ¤ËÄ©¤à¹½¿Þ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ºÆÀï¤Ç¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£
¥é¥¤¥Èµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡Ö¥Û¥Ù¥ë¥È¡¦¥µ¥È¥·¡¦¥½¥¦¥¶ vs. ¥ô¥¬ー¥ë¡¦¥±¥é¥â¥Õ¡×¤Ï¡¢¥µ¥È¥·¾¡Íø¤¬¡Ö1.74¡×¡¢¥±¥é¥â¥Õ¾¡Íø¤¬¡Ö2.05¡×¤È¡¢¥µ¥È¥·Í¥Àª¡£
¥µ¥È¥·¤Ï9·î¤Ë¥ë¥¤¥¹¡¦¥°¥¹¥¿¥Ü¤ò21ÉÃTKO¤Ç²¼¤·¡¢3ÅÙÌÜ¤Î¥Ù¥ë¥ÈËÉ±Ò¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¡£°ìÊý¤ÎÄ©Àï¼Ô¥±¥é¥â¥Õ¤Ï¡¢¸µ¥Õ¥§¥¶ーµé²¦¼Ô¤ÇÁ°²ó¤ÎËàÅèÀï¤Ç¤Ï28ÉÃTKO¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤ë¤Ê¤É°µÅÝÅª¤Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤È·èÄêÎÏ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¡£¥é¥¤¥Èµé¤Ë³¬µé¤ò¾å¤²¤¿¥±¥é¥â¥Õ¤¬¡¢¸½²¦¼Ô¥µ¥È¥·¤È¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Î¤«¡£Æó³¬µé¤Ç²¦ºÂÂ×´§¤¬¤«¤«¤ë°ìÀï¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡ÖËÙ¸ý¶³»Ê vs. ¥¨¥ó¥«¥¸¥àー¥í¡¦¥ºー¥ëー¡×¤Ï¡¢ËÙ¸ý¾¡Íø¤¬¡Ö1.23¡×¡¢¥ºー¥ëー¾¡Íø¤¬¡Ö4.10¡×¤ÈÂçº¹¤ÇËÙ¸ýÍ¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÙ¸ý¤Ï¸½UFC²¦¼Ô¤Î¥¢¥ì¥Ã¥·¥ã¥ó¥É¥ê¡¦¥Ñ¥ó¥Èー¥¸¥ã¤ÈÆ±Ìç¤ÇÎý½¬Ãç´Ö¡£¥Ñ¥ó¥Èー¥¸¥ã¤¬ËÙ¸ý¤¬Ë¾¤à¤Ê¤éUFC¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Ý¤±¤ÆÀï¤¦¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤«¡¢Ä«ÁÒ³¤¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¸å¤ËÊÆ³ÊÆ®µ»¥é¥ó¥¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡ÖFIGHT MATRIX¡×¤ÎÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç4°Ì¤ËµÞÉâ¾å¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢UFC¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Îµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥ºー¥ëー¤Ï¡¢º£Ç¯9·î¤Ë¡ÖRIZIN.48¡×¤ÇRIZIN¥Ç¥Ó¥åー¡£½¤ÅÍÀ¤³¦Æó³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Î¿·°æ¾æ¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¥¬ー¥É¤Î¾å¤«¤é¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤ò¸ú¤«¤»¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ñ¥ó¥Á¤äÉ¨¤Ê¤É¤Ç¾ö¤ß¹þ¤ó¤ÇÁ¯Îõ¤Ê1¥é¥¦¥ó¥ÉTKO¾¡¤Á¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ËÙ¸ý¤¬¾¡¤Æ¤Ð¡¢¡ÖRIZIN¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô vs. UFCÆ±µé²¦¼Ô¡×¤ÎÄº¾å·èÀï¤È¤·¤Æ¡¢¡ÈÆ±ÌçÂÐ·è¡É¤â¤è¤ê¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤½¤¦¤À¡£º£¸å¤Î»î¹ç¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤½¤¦¤Ê°ìÀï¤À¤±¤Ë¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£