2025年2月21日から、映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』が全国公開されるヒプノシスマイク。先日、この映画が“ファイナルディビジョン・ラップバトル”となることが発表。その開催を記念した「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- FINAL」ミュージックビデオが、公式YouTubeチャンネルにて公開された。2017年のプロジェクトスタート時は全くの無名でありながらも、公開するや否やYouTube 急上昇ランキングにランクインし話題となったヒプノシスマイクの代表曲であり第一弾のMVである「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」が、既存のイケブクロ、ヨコハマ、シブヤ、シンジュク・ディビジョンに加え、ディビジョン・ラップバトルに追加参戦したオオサカ、ナゴヤ・ディビジョンの歌唱パートをプラスし、「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- +」として2019年に進化。

映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』公開初週来場者特典



「SPECIAL GOLD DISC ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- FINAL」収録内容M1:「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- FINAL」作詞・作曲・編曲:invisible manners(平山大介・福山 整)歌:Division All StarsM2:「Before The Final D.R.B」作詞:ALI-KICK 作曲・編曲:U-ICHI歌:Division All Stars※無くなり次第終了