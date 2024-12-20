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2·î23Æü(Æü)¡¡²£ÉÍ Bay Hall
¡¡open17:00 / start18:00
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2·î25Æü(²Ð)¡¡Åìµþ Zepp Diver City
¡¡open18:00 / start19:00
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