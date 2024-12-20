¥Õ¥£¥®¥å¥¢Îý½¬¤ÇÀÜ¿¨¢ªÅ¾ÅÝ¤Î²ÏÊÕ°¦ºÚ¤¬ÎÞÌÜ¡¡¡Ö±¦¼ê¤Î´¶³Ð¤¬¤Ê¤¯¡Ä¤º¤Ã¤Èáã¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö²ù¤·¤¤¡×¡ÚÁ´ÆüËÜ¡Û
Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¬³«Ëë
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï20Æü¡¢Âçºå¡¦ÅìÏÂÌôÉÊRACTAB¥É¡¼¥à¤Ç³«Ëë¡£½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤ÇÂè2¥°¥ë¡¼¥×¤Î6Ê¬´ÖÎý½¬¤Ç¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¡£2022Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØÂåÉ½¤Î²ÏÊÕ°¦ºÚ¤È¹¾Àî¥Þ¥ê¥¢¤¬ÀÜ¿¨¤·¤¿¸å¡¢¸ß¤¤¤Ë·üÌ¿¤Ê±éµ»¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÀÜ¿¨¤·¤¿¸å¤Ë²ÏÊÕ¤¬Å¾ÅÝ¤·¡¢¹¾Àî¤Ï¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Îý½¬¤òÂ³¤±¤¿²ÏÊÕ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢±¦ÉªÉÕ¶á¤Ë¼ê¤ò¤ä¤ê¡¢ÏÓ¤ò¿¶¤ë¤Ê¤ÉÄË¤ß¤Î¤¢¤ëÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¾¸å¤Ë±éµ»¤·¤¿¹¾Àî¤Ï61.29ÅÀ¡£²ÏÊÕ¤ÏËÁÆ¬¤Î¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò·è¤á¡¢Â³¤¯Ï¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Ê¤¬¤é¤âÀ®¸ù¡£3²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¸å¤Ï²ù¤·¤½¤¦¤Ë¿°¤ò³ú¤ßÄù¤á¤¿¤¬¡¢ÄË¤¬¤ë¤½¤Ö¤ê¤Ï¸«¤»¤º´ÑµÒ¤Ë¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿
¡¡¹¾Àî¤Ï¼èºà¤Ç¡Ö»ä¤ÏÁ´Á³Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤¬¡¢°¦ºÚ¤Á¤ã¤ó¤¬À¨¤¯¿´ÇÛ¡×¤È¸ý¤Ë¤·¡¢¡Ö»ä¤¬¸å¤í¤Ç³ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¿¤Ö¤ó°¦ºÚ¤Á¤ã¤ó¤â¥¸¥ã¥ó¥×¤Îµ°Æ»¤Ç¸å¤í¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ß¤¤¤Ë¸å¤í¤Ç¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ç¤ê¤Ï¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¤¢¤È°ìÂ©¤Ä¤¯´Ö¤â¤Ê¤¯¤¹¤°¤Î±éµ»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤³¤ÏÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡£ÀèÀ¸¤Ë¤â¡ØÂç¾æÉ×¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤Æ¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢²ÏÊÕ¤Ï62.25ÅÀ¡£¡ÖÎý½¬¤·¤¿¤³¤È¤¬Á´Á³½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬²ù¤·¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤Ö¤Ä¤«¤ë½Ö´Ö¤Þ¤Çµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤¯¤ÆµÞ¤Ë¥Ð¡¼¥ó¤Ã¤Æ¡£¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¸å¤«¤é±¦¼ê¤Î´¶³Ð¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢À¨¤¯¤º¤Ã¤Èáã¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ°¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ¨¤¯ÄË¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥¸¥ã¥ó¥×¤â¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ê¤ÇÁ´Á³Æ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬°ìÈÖ²ù¤·¤¤¤È¤³¤í¡×¤ÈÎÞÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄË¤ß¤Ï±¦¼ê¤À¤±¤À¤¬¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇÏÓ¤ò¾ö¤à»þ¤Ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼ð¤ì¤¿Éª¤ÎÊÕ¤ê¤«¤é²¼¤Î´¶³Ð¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¤Ë¿Ç¤Æ¤â¤é¤¦»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¯ÎäµÑ¤Î±þµÞ½èÃÖ¤Ç±éµ»¡£¡Öº£Æü¤Ï¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¡¢¡Ö¡Ê¥Õ¥ê¡¼¤Þ¤Ç¡Ë1Æü¶õ¤¯¤Î¤¬¤Þ¤À¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ËµÙ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯ÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ä¤È¤á¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë