¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ï¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¦¡ª ¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Î¡ÈÃæ¤Î¿Í¡É¤¬ÌÀ¤«¤¹¥ª¥¹¥¹¥á³èÍÑË¡
Ç¯Ëö¤ËËº¤ì¤º¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¿½¤·¹þ¤ß¡£ÀÇ¶â¤Î´ÔÉÕ¤ä¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¤ª¤¤¤·¤¤ÊÖÎéÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤¿¤ê¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¿Ô¤¯¤·¤À¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÍÌ¾¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹ ¡×¤Î¡ÈÃæ¤Î¿Í¡É¡¢¹ÊóÃ´Åö¤Î±óÆ£¹áÀ¡¤µ¤ó¤Ë¼èºà¡£¤è¤êÎÉ¤¤³èÍÑË¡¤ä¡¢¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¡¢¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¥ª¡¼¥À¡¼Á°¤ËÍ×³ÎÇ§¡ª ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ³èÍÑ¤Î¥³¥Ä
01 ¹µ½ü¤Î¾å¸Â¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦»öÁ°¤Ë¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò
ÀÇ¶â¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ³Û¤Ï¡¢Áí½êÆÀ¶â³ÛÅù¤Î40¡ó¤¬¾å¸Â¡£¤½¤Î³Û¤òÄ¶¤¨¤Æ´óÉÕ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢»öÁ°¤Ë¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¡Êº£Ç¯¤Ê¤é2024Ç¯¤Î¡Ë¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ê¤É¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤·¤è¤¦¡£
02 12·î31Æü¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤Ï·èºÑ¤¬´°Î»¤¹¤ë¤Þ¤Ç
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤Ï¡¢ËèÇ¯12·î31Æü¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î23»þ59Ê¬59ÉÃ¤Þ¤Ç¤Ë·èºÑ¤Þ¤Ç´°Î»¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÍâÇ¯¤Î°·¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£´ü¸Â¤ò¼é¤ë¤Ù¤¤Ï¡¢¡ÖÃíÊ¸¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÀè¤Î¡Ö·èºÑ¡×¤Ç¤¢¤ë¤È³Ð¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
03 ÆÃÎãÀ©ÅÙ¤Î½ñÎà¿½ÀÁ¤ÏÁá¤á¤ÎµÆþ¤ÈÁ÷ÉÕ¤¬¥Ù¥¿¡¼
¡Ö¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ÆÃÎãÀ©ÅÙ¡Ê¢¨¡Ë¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¿½ÀÁ½ñ¤ÈÉ¬Í×½ñÎà¤ò¡¢´óÉÕ¤·¤¿ÍâÇ¯¤Î1·î10ÆüÉ¬Ãå¤ÇÁ÷¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤â¡¢µÆþÏ³¤ì¤Ê¤É½ñÎà¤ËÉÔÈ÷¤¬¤¢¤ë¤ÈºÆ¿½ÀÁ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Í¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤¿µÆþ¤ÈÁ÷ÉÕ¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤À¡£
¢¨¡§1Ç¯¤òÄÌ¤·´óÉÕÀè¤¬5¼«¼£ÂÎ°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤»¤º¤Ë´óÉÕ¶â¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£¼«±Ä¶È¤Ê¤ÉµëÍ¿½êÆÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤ä¡¢Ç¯¼ý2000Ëü±ß°Ê¾å¤Ç³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ê¿Í¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
Ç¯´Ö¤Ç´óÉÕ¤ÎÊ¬»¶¤¬ÍýÁÛÅª¡£½é¿´¼Ô¤ÏÌõ¥¢¥êÉÊ¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡ª
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ï¡¢¸Î¶¿¤ä±þ±ç¤·¤¿¤¤¼«¼£ÂÎ¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀÇ¶â¤Î´ÔÉÕ¤ä¹µ½ü¤¬¼õ¤±¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÊÖÎéÉÊ¤â¼õ¤±¼è¤ì¤ëÀ©ÅÙ¡£³«»Ï¤«¤é15Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Á¡¢¤¹¤Ç¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤¿¤À¤·¤½¤Î´Ö¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥ë¡¼¥ë²þÄê¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÊÖÎéÉÊ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡Ö¿©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ºÇ¿·³èÍÑË¡¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÅö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï9¡Á12·î¤Ë´óÉÕ¤ÎÌó7³ä¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤½¤Î¤Ö¤ó¡¢ÉÊÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Åö¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÏÊ£¿ô²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ½Ü¤Î¿©ºà¤òÁª¤Ö´óÉÕ¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê±óÆ£¤µ¤ó¡Ë
°ìµ¤¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¤È»ÙÊ§¤¤¤â½¸Ãæ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃíÊ¸»þ´ü¤ÎÊ¬»¶¤ÏºâÉÛ¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤¡£¤Ç¤Ï¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎÊÖÎéÉÊ¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ï¡©
¡Ö¿©ÉÊ¤Ç¤·¤¿¤é¡¢Ìõ¥¢¥êÊÖÎéÉÊ¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Á³ºÒ³²¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¬Äê¥µ¥¤¥º¤ËÃ£¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉÊ¤â¤¢¤ê¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Î±þ±ç¤·¤¿¤¤ÃÏ°è¤Ë´óÉÕ¤È¤·¤Æ¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÂé¸ïÌ£¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£Ì¾»ºÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤ÎÅÚÃÏ¤òÃÎ¤ê¡¢¤¤¤Ä¤«Ë¬¤ì¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ç¤Ï¡¢¼õ¤±¼è¤ê¤¿¤¤ÊÖÎéÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´óÉÕ¶â¤Î»È¤¤Æ»¤«¤é¤â¸¡º÷¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
²òÀâ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä
¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹ ¹ÊóÃ´Åö¡¿±óÆ£¹áÀ¡¤µ¤ó
2023Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£ÃÏ¸µ¡¦ËÌ³¤Æ»¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÇÁ´¹ñ¤Î¿©¤ò³Ú¤·¤à¡£º£Ç¯¤Ï¡¢ÃÏ°è¼«Ëý¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤ËÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤ë¡£
¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ã¤Æ¡©
Á´¹ñ½é¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÁí¹ç¥µ¥¤¥È¤È¤·¤Æ2012Ç¯¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ìó95¡ó¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬ÍøÍÑ¤·¡¢ÊÖÎéÉÊ¤Î¿ô¤â57ËüÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ê202 4Ç¯3·î»þÅÀ¡Ë¡£Ç¼ÀÇ¤Î¥³¥Ä¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âËÉÙ¤Ê¶È³¦ºÇÂç¼ê¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¡£
¢¨ËÜÆÃ½¸¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æºß¸ËÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨¡ÖGetNavi¡×2025·î1¹æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹