¡ÖÅö»ö¼Ô¤Î²ñ¡×ÀÐ´Ý»ÖÌç¸µÉûÂåÉ½¡Ö1800Ëü±ß¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡× ¡ÖSMILE-UP.¡×¤È¤ÎÂè°ì²ó¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤Ç¼çÄ¥
µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤ò¤á¤°¤ê¡¢¡ÖSMILE-UP.¡×¤¬¡ÖÅö»ö¼Ô¤Î²ñ¡×¸µÉûÂåÉ½¤ÎÀÐ´Ý»ÖÌç¤µ¤ó¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢1800Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÂ»³²Çå½þ¤ò»ÙÊ§¤¦µÁÌ³¤¬¤Ê¤¤¤È¤·¤Æµ¯¤³¤·¤¿ºÛÈ½¤¬¤¤ç¤¦¡¢¤µ¤¤¤¿¤ÞÃÏºÛ¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤ëÀÐ´Ý¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¡ÖSMILE-UP.¡×¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿µßºÑ°Ñ°÷²ñ¤«¤éÄó¼¨¤µ¤ì¤¿1800Ëü±ß¤È¤¤¤¦¶â³Û¤ËÆ±°Õ¤»¤º¡¢¡ÖSMILE-UP.¡×Â¦¤¬Ä´Ää¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Ä´Ää¤Ç¤âÎ¾¼Ô¤Ï¹ç°Õ¤Ë»ê¤é¤º¡¢¡ÖSMILE-UP.¡×Â¦¤¬Àè·î¡¢ÀÐ´Ý¤µ¤ó¤òÄóÁÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè°ì²ó¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤Ç¡¢ÀÐ´Ý¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍ¾¾ê¶â¤¬ÇüÂç¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢º£¤Î1800Ëü±ß¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¡ÊÂ¿³Û¤ÎÍ¾¾ê¶â¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡Ë»ÙÊ§¤¤ÂÐ¾Ý¼Ô¤Î750¿Í¤Ë¶ÑÅùÊ¬ÇÛ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖSMILE-UP.¡×¤ËÂÐ¤·¡¢Êä½þ¶â³Û¤È¤·¤Æ1²¯8000Ëü±ß¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖSMILE-UP.¡×Â¦¤Ï¡ÖÈï³²¼Ô¤ÏÂ¿¿ô¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¾¤ÎÈï³²¼Ô¤È¤Î´Ö¤Î¸øÊ¿¤ò¿Þ¤ëÉ¬Í×¤¬Âç¤¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤ÎºÛÈ½¤Î¸å¡¢ÀÐ´Ý¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤ÎºÛÈ½¤Ï»ä¤ËÂÐ¤¹¤ëºÛÈ½¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤ËÂÐ¤¹¤ëºÛÈ½¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¤ª¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤âÄÉ²Ã¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºÛÈ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖSMILE-UP.¡×¤Ï¡¢¡Öº£¸å¤ÎºÛÈ½¼êÂ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Èï³²¼ÔµßºÑ°Ñ°÷²ñ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éÅö³º¤´¿½¹ð¼Ô¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤òÂ³¤±¡¢ºÛÈ½½ê¤Î¤´È½ÃÇ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢Áá´ü¤ËÊä½þ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£