3人組ガールズロックバンドLonesome_Blueが2024年12月に、【Lonesome_Blue 2nd ONE MAN LIVE TOUR 2024「The Three in One」】と題した東名阪ツアーを開催した。声優としても活躍している野村麻衣子と広瀬ゆうき、そして、ガールズロックバンドEast Of Edenやサポートドラマーとしても活動するMIZUKIからなる次世代型ハイブリッドガールズロックバンドLonesome_Blue(通称:ロンブル)。ここでは、12月19日(木)に東京のSHIBUYA CLUB QUATTROで開催されたツアーファイナルの模様をレポートする。

ライブのオープニングを飾ったのは、1st Full Album『Second To None』収録曲の「Blind In The Chaos」。イントロが流れると早速コールが沸き起こり、会場の熱が一気に高まっていくのが感じられた。続いて、野村が「渋谷!ツアー最終日!ここにいる全員、今持っているもの全部置いて帰れますか?」と呼び掛けると、2曲目は「Body Rock」。♪Oh oh oh oh〜という歌詞の部分でシンガロングが生まれると、SEが流れ全員でカウントダウンして始まる「Parallel World」へ。冒頭のこの3曲で早くも会場には一体感が生まれ、ツアーファイナルが特別なライブになることを予感させるような幕開けとなった。

そして、最初のMCパートでは、広瀬が次のブロックでは新曲を2曲披露することを発表。「全員でバカになろう!」と呼び掛けると、デジタルリリースされたばかりの最新シングル「Go Nuts」をパフォーマンス。大阪・愛知でも披露されてきたこの曲は、サビの振りとコールで盛り上がれるロンブルの新たなライブ定番曲に。さらに、クラップで盛り上がる新曲「Elemental」も続けて披露。野村と広瀬のツインボーカル感が全面に出た、こちらもライブ映えする1曲だ。2人が目を合わせて歌う姿もとても印象的だった。

続くMCパートでは、サポートギタリストYASHIROの紹介後、今回のツアータイトル「The Three in One」の意味が広瀬から語られる。日本語に訳すと「三位一体」。まさしくロンブルのメンバー3人のことを表しつつも、そこにはYASHIROのギターも欠かせない…、そんな意味が込められていると説明すると、会場からは大きな拍手が巻き起こった。

ここまで激しい曲調の楽曲が続いていたのだが、次のブロックは、MIZUKIが手掛けた新曲「Final Calling」からスタート。ライブ中に少しでも休めるようにバラードを書いたと語り笑いを誘ったMIZUKIだったが、その後、曲に込めた思いを真っ直ぐに語るとファンも熱い視線で聴き入っていたようだ。青の照明に照らされる中、ピアノの音色も印象的な壮大なバラード曲。今回のセットリストの中でのハイライトのひとつだったと言ってもいいだろう。しかし、ここからの流れがまた秀逸だった。バラードで静かに終わったと思いきや、続く「Superhero」では、野村、広瀬、YASHIROの3人がそれぞれステージ前方のお立ち台に立って客席を煽りながらパフォーマンス。さらに、野村が「全部さらけ出して踊れ!」と叫ぶと、ダンスナンバー「Welcome To Heavenly Secret Base」へ。合いの手のように入る「パンパン!」というクラップで会場にはさらなる一体感が生まれていく。中盤のこのブロックは、ロンブルの音楽性の振れ幅の広さが感じられる3曲がギュッと詰まったブロックだったと言ってもいいだろう。

次のMCパートは、今回のツアーの思い出を振り返るトークコーナーに。1人ずつ思い出を語り、充実したツアーだったことを感じさせるとライブもいよいよラストスパート。ここで、ファンにとって嬉しいサプライズが待っていた。ラストブロックの1曲目「To Our Blue」は撮影OKに。広瀬が「ファイナル出し切れるのか?渋谷揺らせるのか?」とテンション高く呼び掛けると、スマホを掲げながらファンも全力のコールで応えていく。続いて、MIZUKIのドラムから始まる「Hide And Seek」のコール&レスポンスで会場の熱気がさらに高まると、「Rising Up For Gloria」では全員が拳を高く突き上げて盛り上がり、ラストの「Face The Fear」へ。ロンブルの代表曲に乗せて、この日一番のコールで会場がひとつになるとライブはフィナーレを迎えた。

すると、すぐさま会場からはアンコールに代わる「ロンサム・ブルー!ロンサム・ブルー!」というコールが沸き起こる。

アンコールのMCで、MIZUKIが「バンドとしていい形で成長できていると思う。もっともっと大きくなりたい」と野望を語り、広瀬が「ロンブルのベーシストは私じゃなきゃダメなんだと自信を持って思えるツアーになった」と今回のツアーを振り返り、野村が「目の前にいるファンの皆さんにずっと笑っていてほしい。それが私が歌っている理由です」と思いの丈を語ると、会場からは温かい拍手と歓声が上がる。

そして、そんな多幸感溢れる空気の中で最後に披露された曲は「It’s My Time!」。会場全体でタオルが回る光景はまさに圧巻。アウトロで野村がシャウトすると、この日一番の大歓声に包まれながら、ツアーファイナル渋谷公演は幕を閉じた。

3人それぞれの最後のMCからも、バンドを取り巻く今のコンディション、今回のツアーを通して感じた手応えや漲る自信のようなものが感じられたのではないだろうか。匂わせ程度ではあったが、来年もまたアルバムリリース後にはツアーを回りたいとメンバーが語っていたこともあり、ファンとしては、来年からもますますロンブルから目が離せない、これからも推し続けていきたいと確信したツアーファイナルになったに違いない。来年2025年はきっとロンブルにとってさらなる飛躍の1年になることだろう。引き続き、ガールズロックバンドLonesome_Blueに注目していってほしい。

(文/ATSUSHI OINUMA)

【メンバー コメント】

野村麻衣子The Three in One 3公演ありがとうございました。3人で一つ、三位一体という意味でつけたツアータイトルですが、3人だけでなく、サポートのYASHIROさんはもちろん、ライブに来てくれたあなたと、ひとつになれたような気がします。また一歩、Lonesome_Blueとして前進するので、これからもよろしくお願いします!!! 広瀬ゆうきやるからには本気で、Lonesome_Blueのベースは自分にしかできないと確信できるようなパフォーマンスを届けたい一心で、またあなたに会うために、進める限り進み続けていきます!これから先も見ていてくれたら嬉しいです。本当に本当に、平日に沢山の方が会いにきてくださって感動しました。大阪も名古屋も渋谷も、心の底からありがとう! MIZUKIツアーファイナル東京こちらがぶちかましただけみなさんもぶちかましてくれて本当に楽しく幸せな時間でした!平日にも関わらずたくさんの方に来て頂けて感謝でいっぱいです!ありがとうございました!!