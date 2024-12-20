¡ØÅìµþ¥«¥ì¥ó¥Àー¡Ù»³²¼Èþ·î¡¢King ¡õ Prince¡¦±ÊÀ¥Î÷¤¬É½»æ¤Ë¡¡12·î20ÆüÈ¯Çä
¡¡¡ØÅìµþ¥«¥ì¥ó¥Àー¡Ù2025Ç¯2·î¹æ¤¬¡¢12·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£¹æ¤Ï¡ÖÂç¿Í¤ÎÈþ¿©·×²è2025¡×¤ÈÂê¤·¡¢2025Ç¯¤ËË¬¤ì¤ë¤Ù¤Èþ¿©Å¹¤òÆÃ½¸¡£¤Þ¤¿Åß¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÆéÎÁÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ¿·¤Î¸ÄÀÇÉÆé¤«¤é¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¾å°Ì¤À¤Ã¤¿¿Íµ¤Æé¤Þ¤Ç¡¢º£Åß¤ËÁÀ¤¦¤Ù¤Æé¤ÎÎÉÅ¹¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡£
¡¡ÄÌ¾ïÈÇ¤ÎÉ½»æ¤Ï»³²¼Èþ·î¡¢ÆÃÊÌÁý´©¤ÎÉ½»æ¤ò±ÊÀ¥Î÷¡ÊKing ¡õ Prince¡Ë¤¬¾þ¤ë¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢1·î7Æü¥¹¥¿ー¥È¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸æÁâ»Ê¤ËÎø¤Ï¥à¥º¤¹¤®¤ë¡Ù¤Ç¶¦±éÍ½Äê¡£¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤òÂ¸Ê¬¤Ë¸ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¸ÞÉ´¾ëçý±û¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë¤ò¡¢Âå¡¹ÌÚ¾å¸¶¡ØØC tokyo¡Ù¤Ë¤Æ»£±Æ¡£ÀäÉÊ¥¯¥ìー¥×Ä«¿©¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤ëµ®½Å¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë