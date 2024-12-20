¡ÚÂçÀã¾ðÊó¡Û22Æü¤«¤é23Æü¤Ï´ØÅì¹Ã¿®¡¦ÅìËÌ¡¦ËÌÎ¦¤Ç¤Ï24»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¤¬70¥»¥ó¥Á¤ÎÍ½ÁÛ¤â ´¨µ¤¼¡Âè¤ÇÅìÆüËÜ¤äËÌÆüËÜ¤ÇÂç¹Ó¤ì¤Ë ºÇ¿·¤ÎÀã¤ÈÉ÷¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
½µËö¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢À¾ÆüËÜ¤«¤éËÌÆüËÜ¤Þ¤Ç¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀã¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£22Æü(Æü)¤«¤é23Æü(·î)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¾å¶õ¤Î´¨µ¤¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢ÅìÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£24»þ´Ö¤Ç70¥»¥ó¥Á¤Î¹ßÀã¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢ÂçÀã¤Ë¤è¤ëÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
22Æü(Æü)¸áÁ°9»þ¤ÎÍ½ÁÛÅ·µ¤¿Þ¤Ç¤¹¡£
Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Åù°µÀþ¤Î´Ö³Ö¤¬¾®¤µ¤¯É÷¤â¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¾å¶õ¤ª¤è¤½5500¥á¡¼¥È¥ë¤Î´¨µ¤¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢22Æü¤ÏÅìËÌ¤äËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¡Ý36ÅÙ°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
´¨µ¤¤Ï¤«¤Ê¤ê¶¯¤¯¡¢¾å¶õ¤ª¤è¤½1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Ï¡¢22Æü¤Ï¶å½£¤ä»Í¹ñ¤Ç¤âÊ¿ÃÏ¤ÇÀã¤¬¹ß¤ëÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¤ë¡Ý6ÅÙ°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£23Æü¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ï¡Ý12ÅÙ°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
22Æü°Ê¹ß¤ÎÀã¤ÈÉ÷¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢»³±¢¤«¤éËÌÎ¦¡¢ÅìËÌ¤Ë¤«¤±¤ÆÀã¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
»³±è¤¤¤ä»³´ÖÉô¤Ç¤Ï»ç¿§¤ÎÂçÀã¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÌÀ¾¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤¯Àã±À¤¬¼¡¡¹¤ÈÎ®¤ì¹þ¤ß¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀã¤¬¹ß¤êÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ú22Æü¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¡ÊÂ¿¤¤½ê¡Ë¡ÛÅìËÌÃÏÊý 50¥»¥ó¥Á´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý 50¥»¥ó¥ÁËÌÎ¦ÃÏÊý 70¥»¥ó¥ÁÅì³¤ÃÏÊý 50¥»¥ó¥Á¶áµ¦ÃÏÊý 50¥»¥ó¥ÁÃæ¹ñÃÏÊý 50¥»¥ó¥Á
¡Ú23Æü¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¡ÊÂ¿¤¤½ê¡Ë¡ÛÅìËÌÃÏÊý 70¥»¥ó¥Á´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý 70¥»¥ó¥ÁËÌÎ¦ÃÏÊý 70¥»¥ó¥ÁÅì³¤ÃÏÊý 40¥»¥ó¥Á¶áµ¦ÃÏÊý 30¥»¥ó¥ÁÃæ¹ñÃÏÊý 30¥»¥ó¥Á
ÅìËÌ¤äËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤ÇÀã¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÌÎ¦¤â22Æü°Ê¹ß¤ÏÀã¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£»³ÃÏ¤Ç¤ÏÂçÀã¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
È¯Ã£¤·¤¿Àã±À¤¬¤«¤«¤êÍë¤ò¤È¤â¤Ê¤Ã¤ÆÀã¤¬¹ß¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´¨µ¤¤Î¶¯¤µ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÅìÆüËÜ¤äËÌÆüËÜ¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÂç¹Ó¤ì¤ÎÅ·µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÀã¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¤Î¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£