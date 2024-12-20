¡Ö¸ÍÀÒ¤Î¤Õ¤ê¤¬¤Ê¤òÆÏ¤±¤ë¤È¤¤Ë¤ª¶â¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡¢¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤ä·Ù»¡Ä£¤Ê¤É¤¬º¾µ½¤Ø¤ÎÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±
¡¡¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤Ï¡¢¡Ö¸ÍÀÒ¤Î¤Õ¤ê¤¬¤Ê¤ÎÆÏ½Ð¡×¤ËºÝ¤·¤Æ¶âÁ¬¤òÍ×µá¤¹¤ë¤è¤¦¤Êº¾µ½¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Ãí°Õ¤òÊ§¤¦¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ÍÍ¤Î°ÆÆâ¤Ï¡¢·Ù»¡Ä£¤äË¡Ì³¾Ê¤«¤é¤â½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤è¤ê
¡¡²þÀµ¸ÍÀÒË¡¤Ë¤è¤ê¡¢2025Ç¯5·î26Æü°Ê¹ß¡¢¸ÍÀÒ¤Ë¤Ï»áÌ¾¤Î¤Õ¤ê¤¬¤Ê¤òÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ËÜÀÒÃÏ¤Î»Ô¶èÄ®Â¼Ä¹¤«¤é¸ÍÀÒ¤ËµºÜ¤¹¤ëÍ½Äê¤Î¡Ö»áÌ¾¤Î¤Õ¤ê¤¬¤Ê¡×¤¬ÄÌÃÎ¤µ¤ì¤ë¡£¤â¤·¸í¤ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢2026Ç¯5·î25Æü¤Þ¤Ç¤ËÆÏ¤±½Ð¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Î¤¬º¾µ½¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö»áÌ¾¤Î¤Õ¤ê¤¬¤Ê¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¼ê¿ôÎÁ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×¤È±³¤ÎÍýÍ³¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¶âÁ¬¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥áー¥ë¤Ê¤É¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤ä·Ù»¡Ä£¡¢Ë¡Ì³¾Ê¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆÏ½Ð¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢Ë¡Ì³¾Ê¤ä»Ô¶èÄ®Â¼¤¬¶âÁ¬¤ò»ÙÊ§¤¦¤è¤¦Í×µá¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ°ÆÆâ¡£ÄÌÃÎ¤Î¤Õ¤ê¤¬¤Ê¤¬Àµ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆÏ½Ð¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÄÌÃÎ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¤Õ¤ê¤¬¤Ê¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¸ÍÀÒ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÉÔ¿³¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¤ÎÃ´ÅöÁë¸ý¤äºÇ´ó¤ê¤Î·Ù»¡½ð¡¢·Ù»¡ÁêÃÌÀìÍÑÅÅÏÃ¡Ê#9110¡Ë¡¢¾ÃÈñ¼Ô¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¡Ö188¡Ê¤¤¤ä¤ä¡ª¡Ë¡×ÈÖ¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£