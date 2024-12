ポケモンセンターで2025年1月11日、こいぬポケモンとの生活をテーマにしたグッズ「My Little Bestie」が新登場する。こいぬポケモンたちの「おすわりぬいぐるみ」をはじめ、これからの季節に大活躍の「ブランケット入りクッション」がラインナップ。ほかにも、こいぬポケモンが描かれた裏起毛のスウェットや、音が鳴るおもちゃぬいぐるみなども登場。ポケモンセンターオンラインでは、1月9日午前10時より取り扱いがスタートする。

■商品情報おすわりぬいぐるみ ガーディ 7,150円(★)おすわりぬいぐるみ ヨーテリー 4,950円(★)おすわりぬいぐるみ イワンコ 6,600円(★)おすわりぬいぐるみ ワンパチ 5,280円(★)おすわりぬいぐるみ パピモッチ 5,280円(★)ぬいぐるみバッジ My Little Bestie ガーディ 990円ぬいぐるみバッジ My Little Bestie ヨーテリー 990円ぬいぐるみバッジ My Little Bestie イワンコ 990円ぬいぐるみバッジ My Little Bestie ワンパチ 990円ぬいぐるみバッジ My Little Bestie パピモッチ 990円音が鳴るおもちゃぬいぐるみ My Little Bestie ナゾノクサ 2,200円音が鳴るおもちゃぬいぐるみ My Little Bestie フワンテ 2,200円音が鳴るおもちゃぬいぐるみ My Little Bestie マッギョ 2,200円マグネットクリップコレクション My Little Bestie 880円※全5種。種類は選べません。ブランケット入りクッション My Little Bestie 4,950円リール付きパスケース My Little Bestie 2,420円ぴょっこりマグカップ My Little Bestie ワンパチ 2,860円フードボウル My Little Bestie 1,540円