Áá¸«Í¥¡¢¼«ÂðÅ·°æ¤Þ¤ÇÆÏ¤¯¡È²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡ÉµðÂç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¸ø³«
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÁá¸«Í¥¡Ê58¡Ë¤¬¡¢Å·°æ¤Û¤É¤Î¹â¤µ¤¬¤¢¤ë¼«Âð¤ÎµðÂç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁá¸«Í¥¤ÎÌ¼¤¿¤Á&µðÂç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤¬¾þ¤é¤ì¤¿¼«Âð¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡2023Ç¯3·î¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¡Ö²æ¤¬²È¤ÎÌ¼2¿Í¤âÀ®¿Í¤ò·Þ¤¨ Íê¤â¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸½ºß¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤ÎÌ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿Áá¸«¡£ÊÌ¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤ÏÌ¼¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢»£±Æ¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤Ãæ¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤Ê¤É¡¢¼«Âð¤ÎÍÍ»Ò¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡12·î19Æü¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È²æ¤¬²È¤Î¥Ä¥ê¡¼ ¾þ¤Ã¤¿¤è¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢¡ÖËèÇ¯12·î¤ÎºÇ½é¤Î½µËö¤Ë¤Ï¥Ä¥ê¡¼¤ò¾þ¤êÉÕ¤±¤ë¤Î¤¬¹±Îã¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤º¡Äµ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë12·îÃæ½Ü¡ª¤è¤¦¤ä¤¯¤¤Î¤¦¡¢¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Å·°æ¤Þ¤ÇÆÏ¤¯µðÂç¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤òÈäÏª¡£
Å·°æ¤Þ¤ÇÆÏ¤¯µðÂç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼ÈäÏª
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¾þ¤êÉÕ¤±¤Î¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ï¡¢²¿½½Ç¯¤â¤«¤±¤ÆÎ¹¹ÔÀè¤ÇÇã¤¤½¸¤á¤¿¤â¤Î¤ä¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¤½¤í¤¨¤¿¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡×¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤Ëºî¤Ã¤¿¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤âËèÇ¯¡¢¾þ¤Ã¤Æ¤Þ¡¼¤¹¡ªº£¸«¤ë¤È¤½¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¤¬¾þ¤é¤ì¤¿¥Ä¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î²Ä°¦¤¤¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÏÊõÊª¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë