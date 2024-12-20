ËºÇ¯²ñµ¢¤ê¤Ë±¿Å¾Âå¹Ô¤ò¸Æ¤ó¤À¤é¡Ö5000±ß¡×¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¼êÇÛÎÁ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡Ö¥¿¥¯¥·ー¡×¤ÎÊý¤¬°Â¤¯ºÑ¤ß¤Þ¤¹¤«¡©
¥¿¥¯¥·ー¤ÎÆÃÄ§
¥¿¥¯¥·ー¤Ï¡¢»ØÄê¤·¤¿¾ì½ê¤«¤éÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç¾èµÒ¤ò°ÂÁ´¤ËÍ¢Á÷¤¹¤ë¸ø¶¦¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ç¤¹¡£´ðËÜÎÁ¶â¤ÏÃÏ°è¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Åìµþ23¶èÆâ¤Ç¤Ï½é¾è¤ê±¿ÄÂ¤Ï500±ß¤«¤é¾è¼Ö²ÄÇ½¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ïµ÷Î¥¤ä»þ´Ö¤Ë±þ¤¸¤Æ²Ã»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿¼Ìë³ä¤êÁý¤·¡ÊÄÌ¾ï2³äÁý¡Ë¤ä·Þ¼ÖÎÁ¶â¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¥á¥ê¥Ã¥È¡Û
¥¿¥¯¥·ー¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Î°ì¤Ä¤Ë¼ê·Ú¤µ¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢³¹Ãæ¤Ç¼ê¤ò¤¢¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç´ÊÃ±¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°û¼ò¸å¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤È¤¤Ë¤âµ¤·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢±¿Å¾¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç°ÜÆ°Ãæ¤ËµÙ·Æ¤·¤¿¤ê»Å»ö¤ò¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡Û
¥¿¥¯¥·ー¤Ï°ÜÆ°µ÷Î¥¤ä»þ´Ö¤Ë±þ¤¸¤ÆÎÁ¶â¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤ä½ÂÂÚ»þ¤Ë¤ÏÈñÍÑ¤¬¤«¤µ¤à¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÈËË»»þ´ÖÂÓ¤äÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥¿¥¯¥·ー¤òÊá¤Þ¤¨¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¤¤Ê²ÙÊª¤äÂç¿Í¿ô¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Ï¥¿¥¯¥·ー¤Î¥¹¥Úー¥¹¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
±¿Å¾Âå¹Ô¤ÎÆÃÄ§
±¿Å¾Âå¹Ô¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¼Ö¤òÂå¹Ô±¿Å¾¼ê¤¬ÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç±¿Å¾¤·¿ïÈ¼¼ÖÎ¾¤Çµ¢¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢ÎÁ¶â¤ÏÃÏ°è¤äµ÷Î¥¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤Î¾è¼Ö±¿ÄÂ¤ÎÈñÍÑÁê¾ì¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
1km～5km¤Þ¤Ç¡§6050±ß¡¢10km¡§8800±ß¡¢15km¡§1Ëü1550±ß
´ðËÜÎÁ¶â¡§2000±ß¡ÊÁ÷·Þ¼Ö10km´Þ¤à¡¦ÊÝ¸±Âå¹þ¤ß¡Ë
5km¤Þ¤Ç¡§2000±ß¡¢°Ê¹ß400±ß¡¿km
´ðËÜÎÁ¶â¡§3000±ß¡¢Áö¹Ôµ÷Î¥5km¤Þ¤Ç¡§6000±ß¡¢°Ê¹ß500±ß¡¿km
±¿Å¾Âå¹Ô¤Ç¤Ï¥¿¥¯¥·ー¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÌë´ÖÎÁ¶â¤ä¡¢¹âµé¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ç¤Ï³äÁýÎÁ¶â¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥á¥ê¥Ã¥È¡Û
°û¼ò»þ¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ»þ¤Ë¡¢¼Ö¤ò¤ª¤¤¤Æµ¢¤é¤º¤Ë¼«Ê¬¤Î¼Ö¤ò»ý¤Áµ¢¤ì¤ë¤³¤È¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ÍâÆü¼Ö¤ò»È¤¦Í½Äê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ç¤â¥¹¥àー¥º¤ËÍ½Äê¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡Û
±¿Å¾Âå¹Ô¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹µ÷Î¥¤Î¾ì¹ç¤ÏÈñÍÑ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£º®»¨¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ç¤Ï»öÁ°¤ËÍ½Ìó¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÈÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¼Ö¤ò±¿Å¾Âå¹Ô¤Î±¿Å¾¼ê¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¤¿¤á»ö¸Î¤òµ¯¤³¤¹¥ê¥¹¥¯¤â¹ÍÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¿¥¯¥·ー¤È±¿Å¾Âå¹Ô¤òÈñÍÑÌÌ¤ÇÈæ³Ó
¥¿¥¯¥·ー¤ÎÍøÍÑ¾ò·ï¤È¤·¤Æ½é¾è¤êÎÁ¶â¤ò500±ß¡Ê1km¡Ë¡¢255mÁý¤¹¤´¤È¤Î²Ã»»±¿ÄÂ¤ò100±ß¤È¤·¤¿¾ì¹ç¤È¡¢±¿Å¾Âå¹Ô¤Î5km¤Þ¤Ç¤ÎÎÁ¶â¤ò6000±ß¡¢°Ê¹ß1km¤´¤È¤Ë500±ß¤«¤«¤ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£°ÜÆ°µ÷Î¥¤Ë±þ¤¸¤¿ÍøÍÑÎÁ¶â¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤â¿¼Ìë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆüÃæÍøÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Þ¤¹¡£
5km¡§¥¿¥¯¥·ーÌó2070±ß¡¢±¿Å¾Âå¹ÔÌó6000±ß
10km¡§¥¿¥¯¥·ーÌó4030±ß¡¢±¿Å¾Âå¹ÔÌó8500±ß
20km¡§¥¿¥¯¥·ーÌó7950±ß¡¢±¿Å¾Âå¹ÔÌó1Ëü3500±ß
ÈñÍÑÌÌ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢5km～20km¤Î°ÜÆ°¤Ç¤Ï¥¿¥¯¥·ー¤ÎÊý¤¬°Â¤¯ºÑ¤à¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¥¿¥¯¥·ー¤ä±¿Å¾Âå¹Ô¤Î½é¾è¤êÎÁ¶â¤ÏÃÏ°è¤ä»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÌÜ°Â¤È¤·¤Æ»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¿¥¯¥·ー¤È±¿Å¾Âå¹Ô¤É¤Á¤é¤òÁª¤ó¤À¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡©
Ã»µ÷Î¥¤äÉÑÈË¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¿¥¯¥·ー¤¬ÊØÍø¤Ç¤¹¡£½ÐÀè¤ÎÃó¼Ö¾ì¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ °û¼ò¸å¤ä¼Ö¤ò»ý¤Áµ¢¤ê¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï±¿Å¾Âå¹Ô¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍâÆü¼Ö¤ò»È¤¦Í½Äê¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¼Ö¤ò¼«Âð¤Ë»ý¤Áµ¢¤ì¤ëÍøÅÀ¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ö¤òÃÖ¤¤¤Æµ¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÃó¼Ö¾ìÂå¤äÍâÆü¼Ö¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯ºÝ¤Î¸òÄÌÈñ¤¬¤ª¤µ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
Ã»µ÷Î¥¤äÉÑÈË¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¥¿¥¯¥·ー¡¢°û¼ò¸å¤ä¼Ö¤ò»ý¤Áµ¢¤ê¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï±¿Å¾Âå¹Ô¤ÎÊý¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë
5km～20km¤Î°ÜÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥¿¥¯¥·ー¤ÎÊý¤¬°Â¤¯ºÑ¤à¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ã»µ÷Î¥¤äÉÑÈË¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¥¿¥¯¥·ー¡¢°û¼ò¸å¤ä¼¡¤ÎÆü¤Ë¼Ö¤ò»È¤¦Í½Äê¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï±¿Å¾Âå¹Ô¤ÎÊý¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¿¥¯¥·ー¤È±¿Å¾Âå¹Ô¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÍøÍÑ¥·ー¥ó¤Ë±þ¤¸¤¿ÁªÂò¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÎÁ¶â¤ä»þ´Ö¡¢ÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤Ê¼êÃÊ¤òÁª¤Ó¡¢°ÂÁ´¤«¤Ä²÷Å¬¤Ê°ÜÆ°¤ò¿´³Ý¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー