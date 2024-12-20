¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âµæ¶Ë¤Ë¥¢¥¤¡×¤¢¤«¤»¤¢¤«¤ê¡¢¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤¬ËÜÊª¤¹¤®¤ë¤ÈÈ¿¶Á
¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¤¢¤«¤»¤¢¤«¤ê¤¬16Æü¡Ê·î¡Ë¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÀ±Ìî¥¢¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤«¤»¤¢¤«¤ê¤Î¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¥³¥¹¥×¥ì¤ËÈ¿¶Á
TikTok¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬140Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¤¢¤«¤»¤¢¤«¤ê¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¡¢¡ÖºÇ¹â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£Èþ¾¯½÷¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤«¤»¤Ï16Æü¡¢¡Ö¥¢¥¤¡×¤ÈX¤ò¹¹¿·¡£¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÀ±Ìî¥¢¥¤¤ËÊ±¤·¤¿¡¢¡ÈËÜÊª¤¹¤®¤ë¡É¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï1.3Ëü·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬ÉÕ¤¯¤Û¤«¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âµæ¶Ë¤Ë¥¢¥¤¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÊª¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¡×¡Ö¥ê¥¢¥ëÀ±Ìî¥¢¥¤¤¹¤®¤Æ¡Ä¤¹¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¤¢¤«¤»¤¢¤«¤ê¡ÖºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¡×¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¥³¥¹¥×¥ì¤ËÈ¿¶Á
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤«¤»¤¢¤«¤ê¤Î¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¥³¥¹¥×¥ì¤ËÈ¿¶Á
TikTok¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬140Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¤¢¤«¤»¤¢¤«¤ê¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¡¢¡ÖºÇ¹â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£Èþ¾¯½÷¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤«¤»¤Ï16Æü¡¢¡Ö¥¢¥¤¡×¤ÈX¤ò¹¹¿·¡£¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÀ±Ìî¥¢¥¤¤ËÊ±¤·¤¿¡¢¡ÈËÜÊª¤¹¤®¤ë¡É¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï1.3Ëü·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬ÉÕ¤¯¤Û¤«¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âµæ¶Ë¤Ë¥¢¥¤¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÊª¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¡×¡Ö¥ê¥¢¥ëÀ±Ìî¥¢¥¤¤¹¤®¤Æ¡Ä¤¹¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¤¢¤«¤»¤¢¤«¤ê¡ÖºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¡×¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¥³¥¹¥×¥ì¤ËÈ¿¶Á