¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù1146ÏÃ¡¢¸ÅËÜ¹â³ÛÅ¾Çä¤ÎÀÄÇ¯¤¬°äÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈ¯¸«¡ª
¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Î1146ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Ï¡¢ÀÄ»³¹ä¾»¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤Î¥¢¥Ë¥á²½ºîÉÊ¡£
¹â¹»À¸ÃµÄå¡¦¹©Æ£¿·°ì¤Ï¡¢Ææ¤ÎÁÈ¿¥¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌôÊª¤Ç»¦³²¤µ¤ì¤«¤±¤ë¡£Ì¿¤Ï¼è¤êÎ±¤á¤¿¤¬»Ò¶¡¤Î»Ñ¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿·°ì¤Ï¡¢ÀµÂÎ¤ò±£¤·¤Æ¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢ÍÄÆëÀ÷¤ÎÌÓÍøÍö¡¢¤½¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ëÃµÄå¡¦ÌÓÍø¾®¸ÞÏº¡¢¾¯Ç¯ÃµÄåÃÄ¤¿¤Á¡¢¸µÁÈ¿¥¤Î°ì°÷¤Ç¥³¥Ê¥óÆ±ÍÍ¤Ë»Ò¶¡²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿³¥¸¶°¥¤é¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÍÍ¡¹¤ÊÆñ»ö·ï¤ËÄ©¤à¡£
º£²ó¤Î1146ÏÃ¤Ï¡¢µìºî¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿·ºî¡£
¥³¥Ê¥ó¤¿¤Á¾¯Ç¯ÃµÄåÃÄ¤Ï¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¶ÌÌÚ¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Õ¥§¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ã1146ÏÃ¡¡¡Öµ¥Å«¤ÎÊ¹¤³¤¨¤ë¸Å½ñÅ¹4¡×¡ä
¶ÌÌÚ¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Õ¥§¤ÇÆÉ½ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¥Ê¥ó¡¢¸µÂÀ¡¢¸÷É§¡¢ÊâÈþ¡¢³¥¸¶¤Ï¡¢Éã¿Æ¤Î·Á¸«¤Ç¤¢¤ëÂçÀÚ¤ÊËÜ¡Ø¸ÉÆÈ¤Î³¤¡Ù¤ò¸í¤Ã¤ÆÇã¼è¤Ë½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾®Ä®°¡Èþ¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£¡Ø¸ÉÆÈ¤Î³¤¡Ù¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¹ØÆþ¼Ô¤ÎÌ¸Åç·ò°ì¤¬¶öÁ³¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£Çã¤¤Ìá¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤ë°¡Èþ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ì¸Åç¤Ï¡Ø¸ÉÆÈ¤Î³¤¡Ù¤ò¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥È¤ÇÅ¾Çä¤·¤Æ¤ª¤ê¼è¤êÉÕ¤¯Åç¤â¤Ê¤¤¡£Ì¸Åç¤Ï°¡Èþ¤òÆÍ¤Èô¤Ð¤·¡¢¿·¤¿¤ÊËÜ¤òÇã¤Ã¤Æµî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥È¤Î²èÌÌ¤ò¸«¤¿¥³¥Ê¥ó¤È³¥¸¶¤Ï¡¢500±ßÄøÅÙ¤Ç¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¤Ï¤º¤ÎËÜ¤¬¡¢¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥È¤Ç20Ëü±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢Å¹¼ç¤Î¶ÌÌÚÍµ¼¡Ïº¤ÏÌÜÍø¤¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡ÖÀäÂÐ¤Ëµ©ë²ËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£ÉáÄÌ¤ÎËÜ¤¬¹â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Ææ¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢°¡Èþ¤Ï¡Ø¸ÉÆÈ¤Î³¤¡Ù¤òÄü¤á¤Æµ¢¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
°¡Èþ¤ÈÊÌ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢¡ÖÌ¸Åç¤¬Ëº¤ìÊª¤ò¤·¤¿¤Î¤ÇÆÏ¤±¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¤¤¤¦Íµ¼¡Ïº¤È¤È¤â¤Ë¡¢µ¢Ï©¤Ë¤Ä¤¤¤¿¥³¥Ê¥ó¤¿¤Á¡£¤·¤«¤·¡¢Ì¸Åç¤ÎÉô²°¤òË¬¤ì¤¿Íµ¼¡Ïº¤ÎÈáÌÄ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¥³¥Ê¥ó¤¿¤Á¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ¸Åç¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ä¡ä¡ä¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù1146ÏÃ¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤òÁ´Éô¸«¤ë¡Ê²èÁü7ÅÀ¡Ë
¤Ê¤ª¡Öµ©ë²ËÜ¡Ê¤¤³¤¦¤Ü¤ó¡Ë¡×¤È¤Ï¡¢¸ÅÊ¸½ñ¤ä¸ÂÄêÈÇ¡¢¥µ¥¤¥óËÜ¤ä¡¢¿Íµ¤¤Ï¤¢¤ë¤Î¤ËÉô¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤ËÜ¤Ê¤É¤ò»Ø¤¹¡£¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤È¡Ö¥ì¥¢¤â¤Î¡×¤ÊËÜ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÊC¡ËÀÄ»³¹ä¾»¡¿¾®³Ø´Û¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦TMS 1996
¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Ï¡¢ÀÄ»³¹ä¾»¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤Î¥¢¥Ë¥á²½ºîÉÊ¡£
¹â¹»À¸ÃµÄå¡¦¹©Æ£¿·°ì¤Ï¡¢Ææ¤ÎÁÈ¿¥¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌôÊª¤Ç»¦³²¤µ¤ì¤«¤±¤ë¡£Ì¿¤Ï¼è¤êÎ±¤á¤¿¤¬»Ò¶¡¤Î»Ñ¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿·°ì¤Ï¡¢ÀµÂÎ¤ò±£¤·¤Æ¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢ÍÄÆëÀ÷¤ÎÌÓÍøÍö¡¢¤½¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ëÃµÄå¡¦ÌÓÍø¾®¸ÞÏº¡¢¾¯Ç¯ÃµÄåÃÄ¤¿¤Á¡¢¸µÁÈ¿¥¤Î°ì°÷¤Ç¥³¥Ê¥óÆ±ÍÍ¤Ë»Ò¶¡²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿³¥¸¶°¥¤é¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÍÍ¡¹¤ÊÆñ»ö·ï¤ËÄ©¤à¡£
¥³¥Ê¥ó¤¿¤Á¾¯Ç¯ÃµÄåÃÄ¤Ï¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¶ÌÌÚ¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Õ¥§¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ã1146ÏÃ¡¡¡Öµ¥Å«¤ÎÊ¹¤³¤¨¤ë¸Å½ñÅ¹4¡×¡ä
¶ÌÌÚ¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Õ¥§¤ÇÆÉ½ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¥Ê¥ó¡¢¸µÂÀ¡¢¸÷É§¡¢ÊâÈþ¡¢³¥¸¶¤Ï¡¢Éã¿Æ¤Î·Á¸«¤Ç¤¢¤ëÂçÀÚ¤ÊËÜ¡Ø¸ÉÆÈ¤Î³¤¡Ù¤ò¸í¤Ã¤ÆÇã¼è¤Ë½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾®Ä®°¡Èþ¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£¡Ø¸ÉÆÈ¤Î³¤¡Ù¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¹ØÆþ¼Ô¤ÎÌ¸Åç·ò°ì¤¬¶öÁ³¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£Çã¤¤Ìá¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤ë°¡Èþ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ì¸Åç¤Ï¡Ø¸ÉÆÈ¤Î³¤¡Ù¤ò¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥È¤ÇÅ¾Çä¤·¤Æ¤ª¤ê¼è¤êÉÕ¤¯Åç¤â¤Ê¤¤¡£Ì¸Åç¤Ï°¡Èþ¤òÆÍ¤Èô¤Ð¤·¡¢¿·¤¿¤ÊËÜ¤òÇã¤Ã¤Æµî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥È¤Î²èÌÌ¤ò¸«¤¿¥³¥Ê¥ó¤È³¥¸¶¤Ï¡¢500±ßÄøÅÙ¤Ç¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¤Ï¤º¤ÎËÜ¤¬¡¢¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥È¤Ç20Ëü±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢Å¹¼ç¤Î¶ÌÌÚÍµ¼¡Ïº¤ÏÌÜÍø¤¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡ÖÀäÂÐ¤Ëµ©ë²ËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£ÉáÄÌ¤ÎËÜ¤¬¹â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Ææ¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢°¡Èþ¤Ï¡Ø¸ÉÆÈ¤Î³¤¡Ù¤òÄü¤á¤Æµ¢¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
°¡Èþ¤ÈÊÌ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢¡ÖÌ¸Åç¤¬Ëº¤ìÊª¤ò¤·¤¿¤Î¤ÇÆÏ¤±¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¤¤¤¦Íµ¼¡Ïº¤È¤È¤â¤Ë¡¢µ¢Ï©¤Ë¤Ä¤¤¤¿¥³¥Ê¥ó¤¿¤Á¡£¤·¤«¤·¡¢Ì¸Åç¤ÎÉô²°¤òË¬¤ì¤¿Íµ¼¡Ïº¤ÎÈáÌÄ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¥³¥Ê¥ó¤¿¤Á¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ¸Åç¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ä¡ä¡ä¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù1146ÏÃ¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤òÁ´Éô¸«¤ë¡Ê²èÁü7ÅÀ¡Ë
¤Ê¤ª¡Öµ©ë²ËÜ¡Ê¤¤³¤¦¤Ü¤ó¡Ë¡×¤È¤Ï¡¢¸ÅÊ¸½ñ¤ä¸ÂÄêÈÇ¡¢¥µ¥¤¥óËÜ¤ä¡¢¿Íµ¤¤Ï¤¢¤ë¤Î¤ËÉô¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤ËÜ¤Ê¤É¤ò»Ø¤¹¡£¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤È¡Ö¥ì¥¢¤â¤Î¡×¤ÊËÜ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÊC¡ËÀÄ»³¹ä¾»¡¿¾®³Ø´Û¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦TMS 1996