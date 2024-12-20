¥í¥·¥¢Ã¦ÁöÊ¼¤Î¼ýÍÆ»ÜÀß¤Ç²ÐºÒ¡¢5¿Í»àË´¡¡Îí²¼40ÅÙ¡¢Æ¨ÁöÁÀ¤Ã¤¿¤«
¡¡¥í¥·¥¢¶ËÅì¥µ¥Ï¶¦ÏÂ¹ñ¤ÎÃæ¿´ÅÔ»Ô¥ä¥¯¡¼¥Ä¥¯¤Ç20ÆüÌ¤ÌÀ¡¢·³´ØÏ¢»ÜÀß¤¬Æþ¤ë·úÊª¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¡¢5¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£
¡¡¥Î¡¼¥Ü¥¹¥ÁÄÌ¿®¤ÏÅö¶É¤Î¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢·úÊª¤ÏÃ¦ÁöÊ¼¤é¡ÖÌµÃÇ¤ÇÉôÂâ¤òÎ¥¤ì¤¿Ê¼»Î¡×¤Î¼ýÍÆ»ÜÀß¤À¤È¤·¡¢Æ¨Áö¤Î¤¿¤á¼ýÍÆ¼Ô¤¬Êü²Ð¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥í¥·¥¢¤ÎÆ°°÷¡¢Èá»´¤Ê¼ÂÂÖ¡¡¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ð¤¤¤è¡×¿·Ê¼SNS¤ÇÁÊ¤¨¼¡¡¹
¡¡Æ±ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»à°ø¤Ï°ì»À²½ÃºÁÇÃæÆÇ¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤Û¤«¤Ë7¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£¸¶°ø¤ÏÄ´ººÃæ¤À¤¬¡¢µßµÞÂâ¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤íÆ¨Áö¤Î¤¿¤á¡¢Ê¼»Î¤¬¼«¤é²Ð¤òÊü¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥µ¥Ï¶¦ÏÂ¹ñ¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â´¨¤¤Â¼¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¥ä¥¯¡¼¥Ä¥¯¤Ç¤âÌë¤Ë¤Ï¡¢Îí²¼40ÅÙ¶á¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤Ç¤Ï2022Ç¯2·î¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶³«»Ï¸å¡¢Ä§Ê¼»öÌ³½ê¤äÀ¯ÉÜµ¡´Ø¡¢Å´Æ»¤Ê¤É¤òÁÀ¤Ã¤¿»ö·ï¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£