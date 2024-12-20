ºÚ¡¹½ï¡Ö¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¡È´ñÀ×Åª¡É¤ÊºÆ²ñ¤Ë»×¤ï¤ºÆ°²èÅê¹Æ¡¢Ê¡ÅÄÍº°ì´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¹¬±¿¤Î½÷¿À¡×
½÷Í¥ºÚ¡¹½ï¡Ê36¡Ë¤¬20Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡È´ñÀ×Åª¡É¤ÊºÆ²ñ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡ÖºòÆü¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢ÀÖ¿®¹æ¤ÇÎÙ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤È¤Îµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤¬¤³¤ì¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤Èµ¤·¡¢±Ç²è¡ÖÀ»¡ù¤ª¤Ë¤¤¤µ¤óTHE MOVIE¥Û¡¼¥ê¡¼¥á¥óVS°Ëâ·³ÃÄ¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡¢À÷Ã«¾ÂÀ¤é·×4¿Í¤ÈÁø¶ø¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¥ß¥é¥¯¥ë¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö´ñÀ×¤ÎÍÍ¤Ê¶öÁ³¤Ç¤¹¤Í¡£É¬Á³¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¿À¤Î¸æ¶È¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤òÆ±ºî¤Ç¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿Ê¡ÅÄÍº°ì´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Û¤ó¤È¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤è¡ª¡¡ºÚ¡¹½ï¤Á¤ã¤ó¡ª¡¡¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ë¤ó¤À¤Í¡ª¡¡ºÚ¡¹½ï¤Á¤ã¤ó¡¢¹¬±¿¤Î½÷¿À¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î±Ç²è¡¢ÀäÂÐÅö¤¿¤ë¤è¡ª¡×¤È¥ê¥Ý¥¹¥È¡£ºÚ¡¹½ï¤â¡Ö¤¢¤é¤ä¤À½÷¿À¤À¤Ê¤ó¤Æ¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿À¤Î¸æ¶È¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£