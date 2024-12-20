¡ÚÆ±µï²Ç¡¢µÁÊì¤ËÀáÅÅ¶¯Í×¡ª¡©¡Û¼Â²È¤Ï¤ª¶â»ý¤Á¡©Àì¶È¼çÉØOK¡©·ëº§¤·¤è¡Á¡ãÂè10ÏÃ¡ä#4¥³¥ÞÊìÆ»¾ì
½ë¤«¤Ã¤¿¤ê´¨¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢ÎäÃÈË¼¤ò»È¤Ã¤ÆÉô²°¤ò²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¤Õ¤ÈÆ¬¤ò¤è¤®¤ë¤Î¤¬ÅÅµ¤Âå¡£¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÀáÅÅ¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¹Í¤¨¤ë±Ê±ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·ÀáÅÅ¤âÅÙ¤¬²á¤®¤¿¥Ï¡¼¥É¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤¬¥Ä¥é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥Ï¡¼¥É¤ÊÀáÅÅ¤ò¡¢Æ±µï¤Î²Ç¤¬µÁÊì¤Ë¶¯À©¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä¡ª¡©
Âè10ÏÃ¡¡·ëº§¤Î·è¤á¼ê¡ÚµÁËå¡¦¥Á¥¨¥ê¤Îµ¤»ý¤Á¡Û
¡ÚÊÔ½¸Éô¥³¥á¥ó¥È¡Û
¥Á¥¨¥ê¤µ¤ó¤Ïº§³è¤ò»Ï¤á¤¿Åö½é¤«¤é¡¢¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¤È·ëº§¤ò¤¹¤ë¡×¤È³ä¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ê¥ª¥¤µ¤ó¤Ï10ºÐ°Ê¾åÇ¯¾å¤Ç¡¢½éÂÐÌÌ¤Î°õ¾Ý¤â¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£¤·¤«¤â·ëº§¤·¤¿¤éµÁÊì¤ÈÆ±µï¤Î¾ò·ïÉÕ¤¡Ä¡Ä¡£¤·¤«¤·¡Ö¼Â²È¤¬¤ª¶â»ý¤Á¡×¡ÖÀì¶È¼çÉØOK¡×¤¬·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ·ëº§¤Ë»ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Ê¥ª¥¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¹¬¤»¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡Ä¡Ä¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¡µÓËÜ¡¦ÂçÅç¤µ¤¯¤é¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦ÀÐ°æÌïº»
Âè10ÏÃ¡¡·ëº§¤Î·è¤á¼ê¡ÚµÁËå¡¦¥Á¥¨¥ê¤Îµ¤»ý¤Á¡Û
¡ÚÊÔ½¸Éô¥³¥á¥ó¥È¡Û
¥Á¥¨¥ê¤µ¤ó¤Ïº§³è¤ò»Ï¤á¤¿Åö½é¤«¤é¡¢¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¤È·ëº§¤ò¤¹¤ë¡×¤È³ä¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ê¥ª¥¤µ¤ó¤Ï10ºÐ°Ê¾åÇ¯¾å¤Ç¡¢½éÂÐÌÌ¤Î°õ¾Ý¤â¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£¤·¤«¤â·ëº§¤·¤¿¤éµÁÊì¤ÈÆ±µï¤Î¾ò·ïÉÕ¤¡Ä¡Ä¡£¤·¤«¤·¡Ö¼Â²È¤¬¤ª¶â»ý¤Á¡×¡ÖÀì¶È¼çÉØOK¡×¤¬·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ·ëº§¤Ë»ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Ê¥ª¥¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¹¬¤»¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡Ä¡Ä¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¡µÓËÜ¡¦ÂçÅç¤µ¤¯¤é¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦ÀÐ°æÌïº»