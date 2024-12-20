¡Ö¹õ¤¤±ì¤¬¡Ä¡×»§ËàÀîÆâ»Ô¤Ç½»Âð¤ÈÁÒ¸Ë·×£²ÅïÁ´¾Æ¡¡ ÃËÀ(76)¤¬´é¤Ë¤ä¤±¤É¤·ÈÂÁ÷
¡¡»§ËàÀîÆâ»Ô¤Ç20Æü¸áÁ°¡¢½»Âð¤ÈÁÒ¸Ë¹ç¤ï¤»¤Æ2Åï¤òÁ´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²È¤Ë½»¤àÃËÀ(76)¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾Ü¤·¤¤ÍÆÂÎ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»§ËàÀîÆâ»Ô¸æÎÍ²¼Ä®¤Î½»Âð¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢20Æü¸áÁ°10»þ²á¤®¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¡Ö¹õ¤¤±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤ÏÌó2»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚ¸µÏÂµ×¤µ¤ó(76)¤ÎÌÚÂ¤Ê¿²°·ú¤Æ¤Î½»Âð¤ÈÁÒ¸Ë¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ2Åï¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÚ¸µ¤µ¤ó¤Ï½Ð²ÐÅö»þ¡¢²È¤Î³°¤Ç²Ð¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢´é¤Ë¥ä¥±¥É¤òÉé¤¤ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ñÏÃ¤Ï¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¾Ü¤·¤¤ÍÆÂÎ¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£