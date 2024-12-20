·»¤ÏµÜÀ¤Î°Ìï20ºÐ...¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×19ºÐ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÌåÀä¡¡¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡×
ÅìËÌ½Ð¿È¤Î9¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤¤¤®¤Ê¤êÅìËÌ»º¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦°ËÃ£²ÖºÌ¡Ê¤À¤Æ¡¦¤«¤¢¤ä¡Ë¤µ¤ó(19)¤¬2024Ç¯12·î13Æü¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
°ËÃ£¤µ¤ó¤Î·»¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎµÜÀ¤Î°Ìï¡Ê¤ß¤ä¤»¡¦¤ê¤å¤¦¤Ó¡Ë¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¤À¡£
¡Ö¥¤¥Á¥ç¥¦¥µ¥ó¸Ï¤ì¤Æ¤¿¡Á¤±¤ÉËþ³«¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¤ß¤¿¤è¡×
¡Ö¥¤¥Á¥ç¥¦¥µ¥ó¸Ï¤ì¤Æ¤¿¡Á¤±¤ÉËþ³«¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¤ß¤¿¤è¡×¤È¤·¡¢¥¤¥Á¥ç¥¦ÊÂÌÚ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ë¥Õ¥¡¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥³¡¼¥Ç¥å¥í¥¤¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥Ù¥í¥¢¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£°ËÃ£¤µ¤ó¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¹õÈ±¤ò¤ª¤í¤·¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖDIESEL¡Ê¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¡Ë¡×¤Î¥«¥Ð¥ó¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤ª»Å»ö¹ç´Ö¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ã¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿Í¥¤·¤¤ÎÞ¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²ÖºÌ¤Á¤ã¤óåºÎï¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö²ÖºÌ¤Á¤ã¤ó¤È¼«Á³¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁêÀÈ´·²¡ª¡×
¡Ö¤ªÉ¡ÀÖ¤¤¤Î²Ä°¦¤¤¡×
¡Ö¸«¤¿¤á¤¬ËÜÅö¤ËÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤«¤¢¤ä¤Á¤ã¤ó¤Î»äÉþ¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡×