µÜËÜ¿®»Ò¡¢¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù½Ð±é¤Î¹¬¤»¤ò¸ì¤ë¡¡¤¤¤Å¤ßÌò¤Ï¡Ö½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¡×
¡¡TBSÆüÍË·à¾ì¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡ÙºÇ½ªÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¡¢¤¤¤Å¤ßÌò¡¦µÜËÜ¿®»Ò¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§Å´Ê¿¤¬Ä«»Ò¤Î·ëº§¼°¤ËÍðÆþ!?¡¡Á°¸¶¿ð¼ù¡ß¿ùºé²Ö¡ß¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤Î¡È¸¸¥·¥ç¥Ã¥È¡É
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤Î¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤È¸½Âå¤ò·ë¤Ö¡¢70Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë°¦¤ÈÀÄ½Õ¤ÈÍ§¾ð¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤ÎÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¡£1955Ç¯¤«¤é¤ÎÀÐÃº»º¶È¤ÇÌö¿Ê¤·¤¿Ä¹ºê¸©¡¦Ã¼Åç¤È¡¢¸½Âå¤ÎÅìµþ¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°ì¿ÍÆóÌò¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Ì±ÊüÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¼ç±é¤Ï2011Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø11¿Í¤â¤¤¤ë¡ª¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë°ÊÍè13Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡£µÓËÜ¤ËÌîÌÚ°¡µª»Ò¡¢´ÆÆÄ¤ËÄÍ¸¶¤¢¤æ»Ò¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë¿·°æ½ç»Ò¤È¡¢¡Ø¥¢¥ó¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡ØMIU404¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥Áー¥à¤¬ºÆ½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡µÜËÜ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Âè1ÏÃ»þÅÀ¤Ç¤ÏÆæ¤Î½÷À¤À¤Ã¤¿¤¤¤Å¤ß¡£¤½¤ÎÀµÂÎ¤ÏÃ¼Åç¤Ç¶äºÂ¿©Æ²¤Î´ÇÈÄÌ¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Ä«»Ò¡Ê¿ùºé²Ö¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£µÜËÜ¤ÏÌó5¥«·î´Ö¤Î»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ëµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤¸½¾ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÌò¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ºÇ½ª²ó¤Ë¸þ¤±¤Æ»ëÄ°¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥ì¥ä¥³¥ì¥ä¤È³Ú¤·¤¯¿äÍý¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åö¤¿¤Ã¤¿¤é³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ½ª²ó¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤É¤¦¤«¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
µÜËÜ¿®»Ò¡Ê¤¤¤Å¤ß¡¿ÃÓ¥öÃ«Ä«»ÒÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥ÈÌó5¥«·î´Ö¤Î»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ëµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤¸½¾ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÁÇÅ¨¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÃúÇ«¤Ê»Å»ö¤Å¤¯¤ê¤È¤³¤À¤ï¤ê¡¢1¤Ä¤â¼ê¤òÈ´¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¹¬¤»¤Ë±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ç¤¤¤Å¤ß¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê½÷À¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢¤³¤ÎÌò¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îè±û¤ò±é¤¸¤ë¿ÀÌÚ¤È¤Î¼Çµï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¹ºê¤Î¥í¥±¤Ç»£±Æ¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ë¥¿¥¯¥·ー¤ÎÃæ¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¿ÀÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢Ä«¤Ï¡È¥Õ¥ï～～¥Ã¡É¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤Ç¸½¾ì¤ËÆþ¤ê¡¢»£±Æ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤Þ¤¿¡¢¡È¥Õ¥ï～～¥Ã¡É¤È¤·¤Æµ¢¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ì¿ÍÆóÌò¤Ç½Ð¤º¤Ã¤Ñ¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì¸À¤âÊ¸¶ç¤äÉÔÊ¿ÉÔËþ¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤¬¡¢¡Ö¿ÈÂÎÂç¾æÉ×¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤È¡Ö¤Þ¤À¡¢Âç¾æÉ×¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¡È¥Õ¥ï～～¥Ã¡É¤È¾Ð¤Ã¤ÆÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£Îéµ·Àµ¤·¤¯¤Æ¡¢Èó¤ÎÂÇ¤Á½ê¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ç¤¹¡£
ºÇ½ª²ó¤Ë¸þ¤±¤Æ»ëÄ°¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸Ëè²ó³Ú¤·¤ß¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤ËºÇ½ª²ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥ì¥ä¥³¥ì¥ä¤È³Ú¤·¤¯¿äÍý¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åö¤¿¤Ã¤¿¤é³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ½ª²ó¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤É¤¦¤«¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë