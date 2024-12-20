Æü¡¹¤Î¤¹¤¤Þ»þ´Ö¤Ç±¿Æ°ÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¡ª¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ê¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤¡Ú¥ß¥º¥Î¡Û¤Î¥À¥ó¥Ù¥ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ‼
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
±¿Æ°ÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤ËÂç³èÌö¡ª¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ê¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤¡Ú¥ß¥º¥Î¡Û¤Î¥À¥ó¥Ù¥ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ‼
MIZUNO¡Ê¥ß¥º¥Î¡Ë¤Î¡Ö¥À¥ó¥Ù¥ë¥Ü¡¼¥ë ¥Ü¥ë¥ì¥Ã¥Á¡×¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î±¿Æ°ÉÔÂ²ò¾Ã¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£Äø¤è¤¤½Å¤µ¤Ç¸ª¤äÆó¤ÎÏÓ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¯¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£¤¹¤¤Þ»þ´Ö¤Ç³Ú¤·¤¯¼ê·Ú¤Ë¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¡Ö·ò¹¯´ï¶ñ ¥Ü¥ë¥ì¥Ã¥Á ¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼&¥ª¥é¥Õ ¥À¥ó¥Ù¥ë¥Ü¡¼¥ë Æó¤ÎÏÓ¤Ò¤¤·¤á¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥° ¸ª¡¦ÇØÃæ¡¦¹ø¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º ¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È C3JHIB07¡×¤Ï¡¢ÏÓ¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¶Ê¤²¤¿¤ê¿¤Ð¤·¤¿¤ê¡¢´ÊÃ±¤Ê±¿Æ°¤ÇÆó¤ÎÏÓ¤Ê¤É¤òÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¥À¥ó¥Ù¥ë¥Ü¡¼¥ë¤À¡£½÷À¤Î¼ê¤Ç¤â¤Ä¤«¤ß¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢½À¤é¤«¤¯¤Ä¤«¤ß¤ä¤¹¤¤ÁÇºà¤Ê¤Î¤Ç¡¢°®¤ë¡¦¤Ä¤«¤à¤Ê¤É»Ø¤òÆ°¤«¤¹¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤â²ÄÇ½¤À¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤ä¥ª¥é¥Õ¤Î¥¥å¡¼¥È¤ÊÉ½¾ð¤ä¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤¿¿¨¤ê¿´ÃÏ¤¬¡¢ËèÆü¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£Éô²°¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Ê¤¬¤é¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤ë¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¥é¡¼¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC
±¿Æ°ÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤ËÂç³èÌö¡ª¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ê¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤¡Ú¥ß¥º¥Î¡Û¤Î¥À¥ó¥Ù¥ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ‼
MIZUNO¡Ê¥ß¥º¥Î¡Ë¤Î¡Ö¥À¥ó¥Ù¥ë¥Ü¡¼¥ë ¥Ü¥ë¥ì¥Ã¥Á¡×¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î±¿Æ°ÉÔÂ²ò¾Ã¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£Äø¤è¤¤½Å¤µ¤Ç¸ª¤äÆó¤ÎÏÓ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¯¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£¤¹¤¤Þ»þ´Ö¤Ç³Ú¤·¤¯¼ê·Ú¤Ë¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¡Ö·ò¹¯´ï¶ñ ¥Ü¥ë¥ì¥Ã¥Á ¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼&¥ª¥é¥Õ ¥À¥ó¥Ù¥ë¥Ü¡¼¥ë Æó¤ÎÏÓ¤Ò¤¤·¤á¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥° ¸ª¡¦ÇØÃæ¡¦¹ø¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º ¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È C3JHIB07¡×¤Ï¡¢ÏÓ¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¶Ê¤²¤¿¤ê¿¤Ð¤·¤¿¤ê¡¢´ÊÃ±¤Ê±¿Æ°¤ÇÆó¤ÎÏÓ¤Ê¤É¤òÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¥À¥ó¥Ù¥ë¥Ü¡¼¥ë¤À¡£½÷À¤Î¼ê¤Ç¤â¤Ä¤«¤ß¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢½À¤é¤«¤¯¤Ä¤«¤ß¤ä¤¹¤¤ÁÇºà¤Ê¤Î¤Ç¡¢°®¤ë¡¦¤Ä¤«¤à¤Ê¤É»Ø¤òÆ°¤«¤¹¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤â²ÄÇ½¤À¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤ä¥ª¥é¥Õ¤Î¥¥å¡¼¥È¤ÊÉ½¾ð¤ä¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤¿¿¨¤ê¿´ÃÏ¤¬¡¢ËèÆü¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£Éô²°¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Ê¤¬¤é¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤ë¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¥é¡¼¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC