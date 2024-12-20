22Æü¤Ï¡È·ÙÊóµé¡É¤ÎÂçÀã¤â¡¡Í½ÁÛ¹ßÀãÎÌ¡¢ËÌÎ¦¤Ï70cm¡¡ÅìËÌ¡¦´ØÅì¹Ã¿®¡¦Åì³¤¡¦¶áµ¦¡¦Ãæ¹ñ¤Ï50cm¡¡ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¹µ¤¨¤Æ
21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÏÄãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ç±«¤äÀã¤¬¹ß¤ê¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç»±¤Î½ÐÈÖ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚCG¤Ç¸«¤ë¡ÛÁ´¹ñ¤Î¡ÖÀã¤È±«¡× 1»þ´Ö¤´¤È¤ÎÍ½ÁÛ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
ÆüËÜ³¤Â¦¤ÏÄ«¤«¤é±«¤¬¹ß¤ê¡¢ËÌÆüËÜ¤ÏÀã¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸á¸å¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢À¾ÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤äÅì³¤¤Ë¤â±«±À¡¦Àã±À¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤ÏÍ¼Êý°Ê¹ß¡¢±è´ßÉô¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤Ï¤Û¤ÜÁ´°è¤Ë´¥ÁçÃí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶õµ¤¤¬½á¤¦¤Û¤É¤Î±«¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²Æì¤ÏÀ²¤ì´Ö¤¬½Ð¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä«ÈÕ¤Ï±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
22Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£Í½ÁÛ¹ßÀãÎÌ¡Ê21ÆüÍ¼Êý¡Á22ÆüÍ¼Êý/Â¿¤¤½ê¡Ë
ËÌÎ¦ 70¥»¥ó¥Á
ÅìËÌ¡¦´ØÅì¹Ã¿®¡¦Åì³¤¡¦¶áµ¦¡¦Ãæ¹ñ 50¥»¥ó¥Á
¤½¤Î¸å¤â24Æü¡Ê²Ð¡Ë¤´¤í¤Ë¤«¤±¤ÆÀã¤¬Â³¤¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÂçÀã¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£É÷¤â¶¯¤Þ¤ê¡¢¸«ÄÌ¤·¤¬°¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤Ï¹µ¤¨¡¢³°½Ð¤ÎºÝ¤ÏÅßÍÑ¥¿¥¤¥ä¤ä¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÁõÈ÷¤Ê¤É¤òËüÁ´¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£