¡Ö¥¤¥«Å·¡×¤ÇµÓ¸÷Íá¤Ó¤¿¡ÖµÜÈø¤¹¤¹¤à¤ÈÆüËÜ¤Î¼ÒÄ¹¡×¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥ÉµÜÈø±×¼Â¤µ¤ó¤¬»àµî¡¢58ºÐ
1980Ç¯Âå¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¡Ö»°ÂðÍµ»Ê¤Î¤¤¤«¤¹¥Ð¥ó¥ÉÅ·¹ñ¡ÊÄÌ¾Î¥¤¥«Å·¡Ë¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¥Ð¥ó¥É¡ÖµÜÈø¤¹¤¹¤à¤ÈÆüËÜ¤Î¼ÒÄ¹¡×¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡¢¥Þ¥¹µÜÈø¤³¤ÈµÜÈø±×¼Â¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬20Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£58ºÐ¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼°ìÆ±¤Î½ðÌ¾¤Ç¡Ö2024Ç¯10·î16Æü¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎµÜÈø±×¼Â¤¯¤ó¤¬¤´¼«Âð¤Ë¤Æ±ÊÌ²¤µ¤ì¤¿»ö¤ò¤³¤³¤Ë¤ªÅÁ¤¨Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£ÄÌÌë¤äÁòµ·¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¹õÂô¿¤¬ÂåÉ½¤·¤ÆºÇ¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¡ÖµÞÀÂ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤´²ÈÂ²¤â²æ¡¹¤âÂçÊÑÆ°ÍÉ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Í½½¶åÆü¤â²á¤®Â¿¾¯¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°äÂ²¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¤³¤³5Ç¯¤Û¤É¤Ï¤¢¤Þ¤ê°ì½ï¤Ë¤ä¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Î7·î¤ËµÜÈø¤¯¤ó¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ°ì½ï¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ò¤Ç¤¤¿»ö¤Ï¡¢º£¤Ë¤·¤Æ»×¤¨¤Ð´ñÀ×Åª¤Ê»ö¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢µÜÈø¤µ¤ó¤ò´Þ¤à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤ÎºÇ¸å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢ÆÍÁ³¤Î»ö¤ËÆ°ÍÉ¤µ¤ì¤ë¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤«¤¢¤Þ¤êµ¤¤òÍî¤È¤µ¤º¤ËÈà¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ä²ÎÀ¼¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢ËÜ¿Í¤â¸þ¤³¤¦¤ÇÂçÊÑ´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¿Í´Ö¤¤¤Ä²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«¤ÏËÜÅö¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤ÈÆü¡¹¼Â´¶¤µ¤»¤é¤ì¤ëºòº£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½1Æü1Æü¤òÂç»ö¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È²þ¤á¤Æ»×¤¦¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤Ê¤É¤Ï¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬²¿¤«¤¢¤ì¤Ð¤Þ¤¿ÊÌÅÓÏ¢ÍíÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
Æ±¥Ð¥ó¥É¤Ï¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Î²»³Ú¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç87Ç¯¤Ë·ëÀ®¡£¶õÁ°¤Î¥Ð¥ó¥É¥Ö¡¼¥à¤Ë²Ð¤òÉÕ¤±¤¿ÅÁÀâÅªÈÖÁÈ¡Ö¥¤¥«Å·¡×¤Ç10ÂåÌÜ¥¤¥«Å·¥¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÎÂåÉ½¶Ê¡ÖÆóËç¤Ç¤É¤¦¤À¡×¤Ê¤É¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê²Î»ì¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£
µÜÈø¤µ¤ó¤ÏÂç³ØÂ´¶È¸å¤ËTBS¤ËÆþ¼Ò¡£¡ÖCOUNT DOWN TV¡×¤Î½éÂåÁí¹ç±é½Ð¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¡£