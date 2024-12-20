Snow ManÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¡¢º´µ×´ÖÂç²ð¤Î¡Ö¥¢¥Ë¥á¹¥¤Ãç´Ö¡×»²ÀïÊó¹ð¡Ö°¦¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÃçÎÉ¤·¤Ç¤¤¤Æ¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/20¡ÛÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î°ËÆ£ÎË¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£Snow Man¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖSnow Man Dome Tour 2024 RAYS¡×¤ÎÅìµþ¸ø±é¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü¥Æ¥ì°ËÆ£ÎË¥¢¥Ê¡¢¥Ú¥ó¥é»ý»²¤ÇSnow Man¥é¥¤¥Ö»²Àï
¤³¤ÎÆü¡¢°ËÆ£¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÀèÆü¡¢Snow Man¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ø¡ª¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤é¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ëº´µ×´ÖÂç²ð¤Î¤Î¤Ü¤ê¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢º´µ×´Ö¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¶½Ê³¤·¤Æ¡¢´¶Æ°¤·¤Æ¡ÄÆüËÜ¥È¥Ã¥×¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤Ï°µ´¬¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÆ±¸ø±é¤òÀä»¿¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÍ§Ã£¤Ï¡¢Å·ºÍÅª¤Ê¥¢¥¤¥É¥ëÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦YOASOBI¤Î¿Íµ¤¶Ê¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Î²Î»ì¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¤µ¤¯¤µ¤ó¡Êº´µ×´Ö¤Î°¦¾Î¡Ë¡¢SBY¤Î¥¿¡¼¥óåºÎï¤¹¤®¤À¡¢¤Ê¤ó¤À¤¢¤ì¡×¤È¡¢º´µ×´Ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶Æ°¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëSnow Man¤ò¡¢°ËÆ£ÎË¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡Ö¡ôº´µ×´ÖÂç²ð¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªË»¤·¤¤Ãæ¡¢¿´Í§¤Î¥é¥¤¥Ö»²Àï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¡ª¤·¤Ã¤«¤ê¤µ¤Ã¤¯¤ó¡Êº´µ×´Ö¤Î°¦¾Î¡Ë¿ä¤·¡ª¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ê¤Î°¦¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¤µ¤Ã¤¯¤ó¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¡Á¡×¡Ö¤¤¤È¤µ¤¯¡Ê°ËÆ£¥¢¥Ê¤Èº´µ×´Ö¤Î°¦¾Î¡ËºÇ¹â¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÃçÎÉ¤·¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢Â¿¿ô¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü¥Æ¥ì°ËÆ£ÎË¥¢¥Ê¡¢¥Ú¥ó¥é»ý»²¤ÇSnow Man¥é¥¤¥Ö»²Àï
¢¡°ËÆ£ÎË¥¢¥Ê¡¢Snow Man¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë»²Àï
¤³¤ÎÆü¡¢°ËÆ£¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÀèÆü¡¢Snow Man¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ø¡ª¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤é¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ëº´µ×´ÖÂç²ð¤Î¤Î¤Ü¤ê¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢º´µ×´Ö¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¶½Ê³¤·¤Æ¡¢´¶Æ°¤·¤Æ¡ÄÆüËÜ¥È¥Ã¥×¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤Ï°µ´¬¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÆ±¸ø±é¤òÀä»¿¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÍ§Ã£¤Ï¡¢Å·ºÍÅª¤Ê¥¢¥¤¥É¥ëÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦YOASOBI¤Î¿Íµ¤¶Ê¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Î²Î»ì¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¤µ¤¯¤µ¤ó¡Êº´µ×´Ö¤Î°¦¾Î¡Ë¡¢SBY¤Î¥¿¡¼¥óåºÎï¤¹¤®¤À¡¢¤Ê¤ó¤À¤¢¤ì¡×¤È¡¢º´µ×´Ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶Æ°¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëSnow Man¤ò¡¢°ËÆ£ÎË¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡Ö¡ôº´µ×´ÖÂç²ð¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
ÀèÆü¡¢SnowMan¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ø¡ª¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¶½Ê³¤·¤Æ¡¢´¶Æ°¤·¤Æ...ÆüËÜ¥È¥Ã¥×¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤Ï°µ´¬¤Ç¤·¤¿¡£— °ËÆ£ÎË¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë (@ryoito04ntvkon) December 19, 2024
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÍ§Ã£¤Ï¡¢Å·ºÍÅª¤Ê¥¢¥¤¥É¥ëÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤¯¤µ¤ó¡¢SBY¤Î¥¿¡¼¥óåºÎï¤¹¤®¤À¡¢¤Ê¤ó¤À¤¢¤ì¡£
5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëSnowMan¤ò¡¢°ËÆ£ÎË¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£#º´µ×´ÖÂç²ð pic.twitter.com/eYYiIcbp5N
¢¡°ËÆ£ÎË¥¢¥Ê¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªË»¤·¤¤Ãæ¡¢¿´Í§¤Î¥é¥¤¥Ö»²Àï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¡ª¤·¤Ã¤«¤ê¤µ¤Ã¤¯¤ó¡Êº´µ×´Ö¤Î°¦¾Î¡Ë¿ä¤·¡ª¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ê¤Î°¦¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¤µ¤Ã¤¯¤ó¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¡Á¡×¡Ö¤¤¤È¤µ¤¯¡Ê°ËÆ£¥¢¥Ê¤Èº´µ×´Ö¤Î°¦¾Î¡ËºÇ¹â¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÃçÎÉ¤·¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢Â¿¿ô¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û