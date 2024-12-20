¡Ú¸µ¥«¥ì¤Î»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿ºÊ¡ÛÉ×¤òñÙ¤¹µ¤Ëþ¡¹¤À¤¬¡ÖÃ¯¤Î»Ò¡©¡×É×¤Ï¤â¤¦¡ÈºÊ¤ÎÉâµ¤¡É¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¢ÍÉâµ¤¤·¤ä¤¹¤¤½÷À¤ÎÆÃÄ§
°Õ³°¤Ê¤³¤È¤ËÉâµ¤¤·¤ä¤¹¤¤½÷À¤Ë¤ÏÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢Éâµ¤¤·¤ä¤¹¤¤½÷À¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Éâµ¤¤ËÁö¤ê¤ä¤¹¤¤½÷À¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿´Ø·¸¤ò¹¥¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡£
¸òºÝ¤Ê¤É¡¢·Á¼°Åª¤ÊÌóÂ«¤òÈò¤±¡¢´Ø·¸¤ò¤¢¤¤¤Þ¤¤¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤ò¹¥¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¾ì¤Î´¶¾ð¤Ç¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤ä¤¹¤¤½÷À¤â¡¢Éâµ¤¤ò¤·¤ä¤¹¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°ì»þÅª¤Ê´¶¾ð¤ÇÈ½ÃÇ¤·¡¢¾×Æ°Åª¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã¤¯¡¢³°Éô¤«¤é¤Î¾µÇ§¡¦É¾²Á¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬·è¤Þ¤ë½÷À¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¿Í¤«¤é¤ÎÃíÌÜ¤òµá¤á¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤´Ø·¸¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ï¤Ë¼þ¤ê¤Ë¾µÇ§¤òµá¤á¤ë¿´Íý¤¬¡¢Éâµ¤¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿·º§Áá¡¹³¤³°½ÐÄ¥¤Ë¹Ô¤Ã¤¿É×¡Ä¤½¤Î´Ö¤Ë»ä¤Ï¸µ¥«¥ì¤È´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Ç¥¿±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç¥¿±¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÃÎ¼±¤¬É×¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿»ä¤ÏÉ×¤òñÙ¤¹¤³¤È¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢É×¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂ¾¿Í¤Î»Ò¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡ØÃ¯¤Î»Ò¡©¡Ù¤ÈÆâ¿´ÅÜ¤ê¤Ë¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê½÷À¡Ë
Éâµ¤¤·¤ä¤¹¤¤½÷À¤ÎÆÃÄ§¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÎø°¦´Ø·¸¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¿®Íê´Ø·¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºÇ¤â·òÁ´¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯Èë·í¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢Éâµ¤¤·¤ä¤¹¤¤½÷À¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê´Ø·¸¤ò¹¥¤à
Éâµ¤¤ËÁö¤ê¤ä¤¹¤¤½÷À¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿´Ø·¸¤ò¹¥¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡£
¸òºÝ¤Ê¤É¡¢·Á¼°Åª¤ÊÌóÂ«¤òÈò¤±¡¢´Ø·¸¤ò¤¢¤¤¤Þ¤¤¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤ò¹¥¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¤é¤¹¤°¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤¹
¤½¤Î¾ì¤Î´¶¾ð¤Ç¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤ä¤¹¤¤½÷À¤â¡¢Éâµ¤¤ò¤·¤ä¤¹¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°ì»þÅª¤Ê´¶¾ð¤ÇÈ½ÃÇ¤·¡¢¾×Æ°Åª¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
³°ÉôÉ¾²Á¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë
¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã¤¯¡¢³°Éô¤«¤é¤Î¾µÇ§¡¦É¾²Á¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬·è¤Þ¤ë½÷À¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¿Í¤«¤é¤ÎÃíÌÜ¤òµá¤á¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤´Ø·¸¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ï¤Ë¼þ¤ê¤Ë¾µÇ§¤òµá¤á¤ë¿´Íý¤¬¡¢Éâµ¤¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºá°´¶¤¬Çö¤¤
¡Ö¿·º§Áá¡¹³¤³°½ÐÄ¥¤Ë¹Ô¤Ã¤¿É×¡Ä¤½¤Î´Ö¤Ë»ä¤Ï¸µ¥«¥ì¤È´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Ç¥¿±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç¥¿±¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÃÎ¼±¤¬É×¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿»ä¤ÏÉ×¤òñÙ¤¹¤³¤È¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢É×¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂ¾¿Í¤Î»Ò¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡ØÃ¯¤Î»Ò¡©¡Ù¤ÈÆâ¿´ÅÜ¤ê¤Ë¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê½÷À¡Ë
Éâµ¤¤·¤ä¤¹¤¤½÷À¤ÎÆÃÄ§¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÎø°¦´Ø·¸¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¿®Íê´Ø·¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºÇ¤â·òÁ´¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯Èë·í¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë