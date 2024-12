À±¶õ´Ñ»¡¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÀ±Ìë´Ñ¸÷¥Ð¥¹¡×±¿¹Ô¡ª±£´ô¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¡ÖÆüËÜ³¤¤Î¡È¾¾ÍÕ¤¬¤Ë¡É¤òÌ£¤ï¤¦ìÔÂô¥×¥é¥ó¡×

隠岐プラザホテルは、隠岐プラザホテルに滞在し、冬の隠岐の島を満喫するプランとして「日本海の“松葉がに”を味わう贅沢プラン」の予約開始しました。

また、隠岐プラザホテルグループ施設の宿泊者を無料で島内の星空観察スポットへ案内する「星夜観光バス」(無料)を期間限定で運行します。

隠岐プラザホテル「日本海の“松葉がに”を味わう贅沢プラン」

冬ならではの隠岐の魅力を体験できる2024年12月〜2025年3月の冬季限定企画です。

●隠岐近海の松葉がにと海の幸を味わう贅沢プランをリニューアルした食事会場で冬の味覚の王様「松葉がに」

夕食は、隠岐近海魚介類中心の基本料理に松葉がに1杯を使った、こだわり献立を用意。

かに料理の醍醐味である濃厚な「かに味噌」と隠岐の島の地酒をセットしにした「甲羅酒」も楽しめます。

夕朝食ともに、2024年7月にリニューアルオープンした食事会場で楽しめます。

<ご夕食:海鮮会席> 食事会場:2階メインダイニング「緋翠」

・厳選!島どれ魚介のお造りと茹で松葉がにの盛り合わせ

・松葉がに宝楽焼き(甲羅焼きはご希望で甲羅酒でも用意します)

・和牛の豆乳しゃぶしゃぶ

・海鮮の炊き込みご飯 など

計10品

隠岐の島の魅力がつまったコース料理です。

<ご朝食:島の朝定食> 食事会場:10階スカイラウンジ「天藍」

創業当初からの人気の逸品「もずく雑炊」や「しまどれ烏賊のお造り」を楽しめます。

※隠岐諸島近海(又は山陰)で獲れた「松葉がに」を提供します。

※当日の仕入れ状況によって、料理の内容を変更する場合があります。

※2泊目以降は、内容を変更して用意します。

※食事会場は、表記と変更になる場合があります。

■1泊2食付き(参考価格)

1室2名利用時(西郷湾ビュー・スーペリアツイン):大人1名 39,600円(税サ込)〜

期間:2024年12月1日〜2025年3月10日

【松葉がに】

ズワイガニのうち、山陰地方で獲れた成長した雄を「松葉がに」と呼びます。

松葉ガニ漁は、島根県の隠岐諸島の近海で、一番美味しくなる冬場に行われます。

旨味が凝縮された甘くて上品な味が特徴です。

【ダイニング緋翠】

島の自然・大地をイメージした落ち着いた雰囲気のダイニング

【スカイラウンジ天藍】

海と空の青さを体感できる隠岐の島で最も高い位置にあるラウンジ

●夕食の後は星空観察へ!星夜観光バス運行

空気が澄みわたる冬は、星空観察のベストシーズン。

人工的な光が少ない離島だからこそ堪能できる満点の星空。

島内でもおすすめの星空観察スポットに、ホテルから無料で送迎します。

【星夜観光バス(無料)】

期間:2024年12月〜2025年2月の金・土・日運行

20:00ホテル出発/21:00ホテル着(予定)

※雨天・曇天運行中止

※隠岐プラザホテルグループ(隠岐プラザホテル、羽衣荘、HitoNaka)宿泊者限定

※利用ご希望の方は、チェックイン時にお申し出ください。

※年末年始(2024年12月28日〜2025年1月5日は除く)

詳細URL: https://okiplazagroup.com/1052/

●施設概要

【隠岐プラザホテル】

隠岐の島の玄関口「西郷港」から徒歩5分。

客室は全室、西郷湾ビュー。

2024年7月に「隠岐の島を好きになる」をコンセプトに大幅リニューアル。

所在地 : 〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町11-1

URL : https://okiplaza.com/

電話 : 0120-313-397

受付時間 : 平日(月〜金)9:00〜12:00 13:00〜18:00

客室数 : 36室

チェックイン : 16:00

チェックアウト: 10:00

アクセス : ・七類港/境港〜西郷港 フェリー約2時間25分、

西郷港〜ホテル 徒歩約5分

・出雲空港〜隠岐空港 航空便約30分、

大阪・伊丹空港〜隠岐空港 航空便約50分

※西郷港からのみ無料送迎(事前予約制)行っています。

