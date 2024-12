À¸³èÈñ¤ÎÊÑ²½¤ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤­¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÉ²Ã¤·¡ª¼è¼ê»Ô¡Ö¤Û¤É¤è¤¯ÀäÌ¯¤È¤ê¤Ç¡×

取手市のシティプロモーションサイト「ほどよく絶妙とりで」に、移住を検討している方に役立てていただけるよう、生活費をシミュレーションできるコンテンツなど、3つのコンテンツを追加しました。

取手市「ほどよく絶妙とりで」

自然豊かで都心から電車で40分という通勤にも便利な街「茨城県取手市」。

そんな取手市のシティプロモーションサイト「ほどよく絶妙とりで」に、移住を検討している方に役立てていただけるよう、生活費をシミュレーションできるコンテンツなど、3つのコンテンツを追加。

【追加したコンテンツ】

追加1) とりで生活費かんたんシミュレーション

取手市へ移住した際の生活費の変化をシミュレーションできるコンテンツを追加しました。

「家賃」や「食費」「光熱・水道費」などを比較できます。

より具体的に取手市の生活をイメージ出来ます。

生活費を入力してシミュレーションできるコンテンツは茨城県内初です(取手市・魅力とりで発信課調べ)。

新コンテンツ「とりで生活費かんたんシミュレーションの試算結果」の画面

追加2) 取手に引っ越してきた方への「とりで暮らしインタビュー」を掲載

新しく取手に引っ越してきた5組の方にインタビューをし、取手市での生活や印象を伺いました。

アーティストご夫婦、取手市PR大使の歌手のさくらまやさんへのインタビューのほか、「子育て」「通勤」「起業」に焦点をあてインタビューした3組の方のインタビューも追加しました。

取手市に住んでいる人目線での「ほどよく絶妙」な「とりで暮らし」の魅力を紹介します。

新コンテンツ「とりで暮らしインタビュー」の画面

追加3) 「ほどよく絶妙なとりで移住情報」を掲載

市から都心への交通アクセスや、補助金、子育て世帯への情報などを掲載しています。

取手市での新生活に興味をお持ちのみなさまへ取手市が持つ多面的な魅力をダイジェスト的にまとめました。

新コンテンツ「ほどよく絶妙なとりで移住情報」の画面

取手市シティプロモーションサイトほどよく絶妙とりでトップページ

