²Æì¸©µÄ²ñ¤¬É´¾ò°ÑÀßÃÖ¤Ø¡¡¥ï¥·¥ó¥È¥ó»öÌ³½ê±¿±Ä¤Ç¶Ì¾ëÃÎ»ö¤òÄÉµÚ
¡¡²Æì¸©µÄ²ñ¡ÊÄê¿ô48¡Ë¤Ï20Æü¡¢¸©¤¬ÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ËÃÖ¤¯Ãóºß»öÌ³½ê¤Î±¿±Ä¼êÂ³¤¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Ä´ººÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡ÊÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡Ë¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¼«Ì±¸©µÄ¤¬Æ°µÄ¤ò½Ð¤·¡¢¸©À¯ÌîÅÞ¤Î¼«Ì±¤È¸øÌÀ¤¬»¿À®¤·¤Æ²Ä·è¤µ¤ì¤¿¡£
É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÃÖ¤¬¸©µÄ²ñ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¸å¡¢³Æ¼Ò¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¶Ì¾ë¥Ç¥Ë¡¼ÃÎ»ö=2024Ç¯12·î20Æü¸á¸å4»þ17Ê¬¡¢²Æì¸©Ä£¡¢Ãª¶¶ºé·î»£±Æ
¡¡»öÌ³½ê¤Ï¡¢ÊÆ·³ÉáÅ·´ÖÈô¹Ô¾ì¡Êµ¹ÌîÏÑ»Ô¡Ë¤ÎÌ¾¸î»ÔÊÕÌî¸Å°ÜÀß¤È¤¤¤Ã¤¿´ðÃÏÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²Æì¤Î°Õ¸«¤òÊÆÀ¯ÉÜ¤äÏ¢Ë®µÄ²ñ¤Î´Ø·¸¼Ô¤ËÄ¾ÀÜÁÊ¤¨¤ëÌÜÅª¤Ç2015Ç¯¤«¤éÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢»öÌ³½ê±¿±Ä¤ò¸©½Ð»ñ¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Ã´¤¦·ÁÂÖ¤ä¡¢¸©¿¦°÷¤¬±ÄÍø´ë¶È¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¼«Ì±¤Ê¤É¤¬ÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸©µÄ²ñ¤Ï¡¢6·î¤Î¸©µÄÁª¤Ç¶Ì¾ë¥Ç¥Ë¡¼ÃÎ»ö¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¸©À¯Í¿ÅÞ¤¬¾¯¿ô¤ËÅ¾¤¸¡¢¼«Ì±¡¢¸øÌÀ¡¢°Ý¿·¤Ê¤É¤Î¸©À¯ÌîÅÞ¤¬Â¿¿ôÇÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢°Ý¿·¤Ïº£²ó¡¢¡ÖµÄ²ñ¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤¬¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ°µÄ¤Ë»¿À®¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¶Ì¾ëÃÎ»ö¤Ïµ¼ÔÃÄ¤Ë¡¢°ãË¡¾õÂÖ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Öº®Íð¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤¿¤³¤È¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¸øÌ³¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤Î²óÉü¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿Þ¤ê¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡ÊÃª¶¶ºé·î¡Ë