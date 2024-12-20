¥â¥í¥Ã¥³ÂåÉ½MF¥Ä¥£¥¨¥¯¤¬¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤ÂàÃÄ¤ò´õË¾¡¡¡Ö¤¢¤ó¤Ê¹ó¤¤´ÆÆÄ¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×
¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤½êÂ°¤Î¥â¥í¥Ã¥³ÂåÉ½MF¥Ï¥¥à¡¦¥Ä¥£¥¨¥¯¤Ï¡¢ÍèÇ¯1·î¤ËÆ±¥¯¥é¥Ö¤òÂàÃÄ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
1993Ç¯3·îÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¸½ºß31ºÐ¤Î¥Ä¥£¥¨¥¯¤Ï¡¢¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¡¼¥ó¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¸å¤Ë¥È¥¥¥¦¥§¥ó¥Æ¤ò·Ð¤Æ2016Ç¯8·î¤Ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¡£º¸Â¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ëÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥¥Ã¥¯¤È¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤òÉð´ï¤Ë¹¶·â¤Î¸£°úÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2018-19¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤¬Ã£À®¤·¤¿UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Ç¤Î¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¤Ë¤âÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ä¥£¥¨¥¯¤Ï¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤Ç¤Ï²ø²æ¤Ë¤è¤ëÎ¥Ã¦¤¬Â¿¤¯¡¢ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ·×»»¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤éÆ±¥¯¥é¥Ö¤Î¥ª¥«¥ó¡¦¥Ö¥ë¥¯´ÆÆÄ¤Ï´û¤ËÆ±Áª¼ê¤ò¹½ÁÛ³°¤È¸«¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ£¿ô¤Î¥È¥ë¥³¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¥Ä¥£¥¨¥¯¤ÏÉÔËþ¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥È¥ë¥³¿Í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Ï¥ë¥¯¡¦¥æ¥ì¥¯¥ê»á¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ä¥£¥¨¥¯¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÃæ¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ä»Ø´ø´±¤ò¹óÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤Ç¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø1·î¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤¯¡Ù¤È¥¯¥é¥Ö¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤¿¡£ËÍ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡×
¡Ö¥ª¥«¥ó¡¦¥Ö¥ë¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¹ó¤¤´ÆÆÄ¤òËÍ¤Ïº£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¤Ã¤Æ¡©¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏËÍ¤Ë¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡×
²Ì¤¿¤·¤Æ¥Ä¥£¥¨¥¯¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞËÜÅö¤Ë¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£