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The most beautiful goal of my career so far pic.twitter.com/0VDHNY7aSl— Andersontalisca (@talisca_aa) February 6, 2022