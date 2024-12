アル・ナスルのスターは今冬欧州復帰を果たす可能性がある。



ジャーナリストのニコロ・シラ氏によると、アル・ナスルに所属する30歳の元ブラジル代表FWアンデルソン・タリスカはフェネルバフチェへのレンタル移籍が目前に迫っているという。



これまでベンフィカやベシュクタシュで活躍していたタリスカは2018年7月に広州恒大へ移籍。中国では公式戦通算65試合で39ゴールと大活躍。2021年7月からはサウジアラビアのアル・ナスルへ活躍の場を移すと、アル・ナスルでは加入以降ここまで公式戦通算110試合に出場し、77ゴールを記録するなど絶対的な存在として活躍している。





The most beautiful goal of my career so far pic.twitter.com/0VDHNY7aSl