Âç¶¶Í´µª¤ÎÆÀÅÀ¥Ú¡¼¥¹¤Ï9·î¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¾º³ÊÌÜ»Ø¤¹¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¿¿¤ÎÅÀ¼è¤ê²°¡ÖÁ°Àþ¤Ï¾¯¤·¼å¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¡×
11·î¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥º¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ò¤â·âÇË¤·¡¢¸½ºß6Ï¢¾¡Ãæ¤ÈÇÈ¤Ë¾è¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¤Ç5°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¾º³Ê¤Ø¤Î´õË¾¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢²ÝÂê¤â¤¢¤ë¡£ÀäÂÐÅª¤ÊÅÀ¼è¤ê²°¤È¸Æ¤Ù¤ëÁª¼ê¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ç¤Ïº£µ¨½øÈ×¤«¤éFWÂç¶¶Í´µª¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢°ìÌöÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¸½ºß¤ÏÆÀÅÀ¥Ú¡¼¥¹¤¬´°Á´¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤Î¤Ï9·î¤Î¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡¦¥·¥Æ¥£Àï¤À¡£
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¥ê¡¼¥°¤ÏÁ°È¾¤À¡£Èà¤é¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¿Ê¤ßÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë12·î¤Ï½ÅÍ×¤Ê1¤«·î¤À¡£12·î¤ÎÀï¤¤¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¤ËÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡×
¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤¬²ÝÂê¤À¡£¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤¬Íß¤·¤¤¡£º£µ¨¤¬½ª¤ï¤ëÁ°¤Ë10¥´¡¼¥ë¤Ï·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ì¤ÐÍýÁÛÅª¤À¡£¸½»þÅÀ¤ÇÁ°Àþ¤Ï¾¯¤·¼å¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¡×
¸½»þÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥àºÇÂ¿ÆÀÅÀ¼Ô¤Ï4¥´¡¼¥ë¤ÎÂç¶¶¤ÈMF¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡¦¥ô¥¡¥¤¥Þ¥ó¤Î2¿Í¤À¡£ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¿ô»ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ç¡¢º£¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¾º³Ê¤òÄÏ¤à¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¡£