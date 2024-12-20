ÅìµþºÇÂçµé¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ËÌÜ¤â¿´¤â¥Û¥«¥Û¥«¡ª¡¡¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤¿¡ØTOKYO MEGA ILLUMI¡Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿
¡¡2024Ç¯¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¹Âç¤Çßê¤Ó¤ä¤«¤Ê·Ê¿§¤ò´Ñ¤Æ¿´¤ò¾ô²½¤·¡¢2025Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¡£
»²¹Í¡§¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ç¥«¤¤¡ªåºÎï¡ª¤½¤·¤Æ¹¤¤¡ª¡ØTOKYO MEGA ILUMI¡Ù¤ÎËÄÂç¤Ê¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Î¿ô¡¹
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÅÔÆâ¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ÏÇÉ¼ê¤Ê¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤³¤Þ¤Çµ¬ÌÏ´¶¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤·......¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢»ä¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ì½ê¤¬¡¢ÂçÅÔ²ñ¡¦Åìµþ¤Ë¤â¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬2025Ç¯1·î12Æü¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ØTOKYO MEGA ILUMI¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç°æ¶¥ÇÏ¾ì¡£ÇÏ¾ì¤ÎÆâÂ¦¤ò´Þ¤á¤¿¹Âç¤Ê¥¹¥Úー¥¹¤ò³èÍÑ¤·¡¢2018Ç¯¤«¤éÅßµ¨¤Ë¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿ô¡¹¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥¬¥¤¥ë¥ß¡£7¥·ー¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¤Ï²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë60°Ê¾å¤Î¾ìÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢3Ç¯Ï¢Â³³«ºÅ¤Î¥¦¥ÞÌ¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤ÉÀ¹¤êÂô»³¡£
¡¡Á°¾ðÊó¤Ç´û¤Ë¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥¤¥ó¥²ー¥È¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¥¥é¥¥é¤ÎÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âç¤¤ÊËÜ¤ËÅê±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±ÇÁü¤ä¿Í¤ÎÆ°¤¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É¡¢ºÇ½é¤«¤é¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë»Å³Ý¤±¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡£
¡¡ÃÏÌÌ¤Î¥´¥Ü¥é¥¤¥È¤Ï±Æ¤ÇÍ·¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ø¤Ç¥Ïー¥È¤òºî¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾¯¤·Êâ¤¯¤È¡¢¥á¥¬¥Ä¥êー¤¬½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡LED¤Ç¾È¤é¤µ¤ì¤¿Â¸ºß´¶È´·²¤Î¥Ä¥êー¡£¸÷¤êÊý¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢»×¤ï¤º¸«Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤ËåºÎï¡£¼Ì¿¿¤À¤È¾¯¤·¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂÊª¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯Âç¤¤¯¤Æ°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÄ¾ÀÜ¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤³¤Ë¤â¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì½ê¤ÇÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶á¤¯¤Ë¤Ï¥Ý¥Ëー¤ä¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Ûー¥¹¤È¤Õ¤ì¤¢¤¨¤ë¶¥ÇÏ¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³ー¥Êー¤¬¤¢¤ê¡¢»ä¤â¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤é¤¤é¤ª¤á¤á¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤«¤Ã¤¿......¡£
¡¡¤½¤¦¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÆÍÇ¡¤ï¤¿¤·¤Îº¸¼ê¤Î·Ê¿§¤Ë¤Ï¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤ËÊ®¤¾å¤¬¤ë¿å¤¬¡ª¤Ê¤ó¤È¡¢´ü´ÖÃæ¤Ï¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ê®¿å¥·¥çー¤â³Ú¤·¤á¤ë¤½¤¦¡£ÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥ìー¥¶ー¤ÈÊ®¿å¤¬Ìë¶õ¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£ー¥Àー¥Óー¤È¤ÎÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü²ó¤ò´Ñ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¥á¥¬¥¤¥ë¥ß¤Î¤¿¤á¤ËÊ®¿å¤È¥ìー¥¶ー¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢Âç°æ¶¥ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤Î¾ðÇ®¤Ë´¶¼Õ¡£ÅÔ²ñ¤Ç¤³¤ó¤Ê·Ê¿§¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«´Ñ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡¡¡¡½øÈ×¤«¤é»×¤¤¤Ã¤¤êßê¤á¤¤òÍá¤Ó¤Æ³Ú¤·¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ÀÈ¾Ê¬¤â¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¡¢²þ¤á¤ÆÉßÃÏ¤Î¹Âç¤µ¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¼¡¤Î¥¨¥ê¥¢¡ØÏÂ¤Î¤¤é¤á¤¥¨¥ê¥¢¡Ù¤Ø¡£ÃÏ²¼Æ»¤òÊâ¤¤¤Æ¸þ¤«¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤â¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÆ»¤äLED¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤¿¥È¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤ë¤Î¤Ç¡¢¸½¼Â¤Ë°ú¤Ìá¤µ¤ì¤ë½Ö´Ö¤Ê¤¯ÈóÆü¾ï¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¥é¥¥é¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤òÈ´¤±¤ë¤È¡¢¥¥é¥¥é¤Î³¬ÃÊ¤¬¡ª
¡¡ÇØ·Ê¤Ë¤·¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤È¤È¤Æ¤â±Ç¤¨¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡½çÏ©ÄÌ¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢¥¥é¥¥é¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤êLED¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤¿Âì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¥¥é¥¥é¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¡¢¤µ¤Ã¤¤â¸«¤¿¤Ê...¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬²¿°ì¤Ä¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¿§¡¹¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È´¶¿´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¡£
¡¡Æ£Ãª¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢1¿Í¤Ç¤âÆ£Ãª¤òÇØ·Ê¤ËÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½é¤á¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¶á¤¯¤Ç¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥²ー¥È¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤³¤³¤¬¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿»ä¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢¥á¥¬¥¤¥ë¥ß¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤¬µÒÁØ¤Î¹¤µ¡£²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ÎÊý¡¢³Ø¹»½ª¤ï¤ê¤Î³ØÀ¸¤µ¤ó¡¢¤ª»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Ë¤Õ¤é¤Ã¤ÈÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦Êý¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Êý¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤´ÈÓ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢RODY¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿Í·¤Ó¾ì¡¦ÅÉ¤ê³¨¥³ー¥Êー¤Ê¤É¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ÜÀß¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÉßÃÏ¤äÆ°Àþ¤â¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÔÆâ¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó»ÜÀß¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¹¤¯¤Æ¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È³Ú¤·¤á¤ë¾ì½ê¤Ï¤È¤Æ¤âµ®½Å¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Îßê¤á¤¤Ë°µÅÝ¡£¤É¤³¤ò¸«¤Æ¤â¥¥é¥¥é¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¾ì¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÜ¤â¿´¤â¤Û¤«¤Û¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´ü´Ö¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤º¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤â1·î12Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡ÊÇ¯Æâ¤Ï12·î24Æü¤¬ºÇ½ª±Ä¶ÈÆü¤Ê¤Î¤ÇÃí°Õ¡ª¡Ë¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¥¥é¥¥é¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤Ø¤Î³èÎÏ¤Î¸»¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÊÊ¸¡á½½Â«¤ª¤È¤Ï¡Ë