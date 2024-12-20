Í¿ÅÞÀÇÀ©Âç¹Ë¡Ö123Ëü±ß¡×¡¡¹ñÌ±Ì±¼ç¤È¹ç°Õ¤Ê¤·¡¢Í½»»À®Î©¸«ÄÌ¤»¤º
¡¡¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤Ï20Æü¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÍ¿ÅÞÀÇÀ©²þÀµÂç¹Ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡½êÆÀÀÇ¤¬¤«¤«¤ëÇ¯¼ý¤ÎºÇÄã¥é¥¤¥ó¤ò¡Ö103Ëü±ß¡×¤«¤é¡Ö123Ëü±ß¡×¤Ë°ú¤¾å¤²¤ëÆâÍÆ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤¿¤À¡¢Í¿ÅÞ¤¬¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¤Ï¹ç°Õ¤Ç¤¤º¡¢ÀÇÀ©´ØÏ¢Ë¡¤äÍèÇ¯ÅÙÍ½»»¤ÎÀ®Î©¤¬¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÅìµþºâÃÄÀ¯ºö¸¦µæ½ê¤Î¿¹¿®ÌÐ¼ù»á¡áÅìµþºâÃÄÀ¯ºö¸¦µæ½êÄó¶¡
¡¡²ÝÀÇºÇÄã¥é¥¤¥ó¤Î°ú¤¾å¤²¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤¬ºÇÄãÄÂ¶â¤Î¿¤ÓÎ¨¤òº¬µò¤Ë¡Ö178Ëü±ß¡×¤ò¼çÄ¥¡£¼«¸ø¤ÏÊª²Á¾å¾ºÎ¨¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö123Ëü±ß¡×¤òÄó¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤ËµñÈÝ¤µ¤ì¤¿Ëö¡¢Âç¹Ë¤Ç¤â123Ëü±ß¤È¤¹¤ëÆâÍÆ¤òµ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢3ÅÞ¤Î´´»öÄ¹¤¬11Æü¤Î²ñÃÌ¤Ç¡Ö178Ëü±ß¤ò¤á¤¶¤¹¡×¤Ê¤É¤È¹ç°Õ¤·¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤ê¡¢Âç¹Ë¤Ë¤Ï¡Ö¼«¸ø¤Ç°ú¤Â³¤¡¢¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë¶¨µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡Í¿ÅÞ¤ÎÀÇÀ©²þÀµÂç¹Ë¤Ï¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ¯ÉÜ¤¬³ÕµÄ·èÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£À¯ÉÜ¤ÏÂç¹Ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀÇ¼ý¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò½Ð¤·¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÍ½»»ÊÔÀ®¤Ë¤Î¤¾¤à¡£¤¿¤À¡¢¼«¸ø¤¬½°±¡Áª¤ÇÂçÇÔ¤·¤Æ¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤Ê¤ê¡¢ÌîÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÍèÇ¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÅö½éÍ½»»¤äÀÇÀ©´ØÏ¢Ë¡¤ÎÀ®Î©¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£