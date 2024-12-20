¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤È¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤ÎNetflixÈÖÁÈ¡Ö¥Ý¥í¡×¡¡±ÑÊÆ¤Ç¥È¥Ã¥×£±£°Æþ¤ê¤Ç¤¤º
¡¡¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤È¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥Ý¥í¡×¤¬¤É¤Î»Ô¾ì¤Ç¤â¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥È¥Ã¥×£±£°Æþ¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶þ¿«¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£±Ñ»æ¥Ç¡¼¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¤¬£²£°Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡É×ºÊ¤¬¥Ý¥í¶¥µ»¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°Âç¼ê¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è»Ô¾ì¤Ç¥È¥Ã¥×£±£°Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ý¥í¡×¤Ï¡¢£±£²·î£±£°Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ý¥í¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿£µÉôºî¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢É×ºÊ¤ÏÀ©ºîÁí»Ø´ø¼Ô¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢É×ºÊ¤¬ÈÖÁÈ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥·¡¼¥ó¤ÈºÇ½ª²ó¤Ë¤·¤«ÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤¢¤ë¾ðÊó¶Ú¤Ï±Ñ¹ñ¤Î¥¿¥Ö¥í¥¤¥É»ï¥¯¥í¡¼¥µ¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤â¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤â¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤Þ¤ê¸¢¸Â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼Â¤Î¤È¤³¤í¡¢¤½¤ì¤ÏÈà¤é¤Î¼ê¤ËÉé¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¾åÁØÉô¤Ï¥·¥ê¡¼¥º¤òÂç½°¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Î·¹¸þ¤ò²¡¤·¿Ê¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢´°Á´¤ËÈà¤é¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ý¥í¡×¤Ï¡¢Á´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¥Ý¥íÁª¼ê¸¢¤Î¶¥µ»¼Ô¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤òÄÉ¤¤¡¢¶¥µ»Ãæ¤ÎÉé½ý¤äÉã¤ÈÂ©»Ò¤ÎÂÐÎ©¤È¤¤¤Ã¤¿·àÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¸ø³«¸å¡¢´ÑµÒ¤äÈãÉ¾²È¤«¤é¹óÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ô¥å¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥Ä¤Î²ñÄ¹¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥·¥Õ¥¡¡¼»á¤Ï¥Ë¥å¡¼¥º¥¦¥£¡¼¥¯»ï¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤òÁõ¤Ã¤¿ÆÃ¸¢³¬µé¤ÎÂºÂç¤ÊÉÁ¼Ì¤À¡£Èà¤é¤Ï¤½¤ì¤ò¶¦´¶ÉÔÇ½¤Î¿·¤¿¤Ê¶ÃÏ¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥Ý¥í¤Ï°ìÈÌ¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë¿Íµ¤¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤¿¤ÀÆÃ¸¢°Õ¼±¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¤´ÖÎ¥¤ì¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡±Ñ¹ñ»æ¥¿¥¤¥à¥º¤Ï¡Ö¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤¬¼«Ê¬¤À¤±¤¬¸«¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤òºî¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤È¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤¬¿Ê¤á¤Æ¤¤¿°ìÏ¢¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎºÇ¿·¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï£²£°£²£°Ç¯£¹·î¤ËÈà¤é¤È£±²¯¥É¥ëÁêÅö¤È¸À¤ï¤ì¤ë·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¼ºÇÔ¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿»ëÄ°¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤ÎÎÁÍýÈÖÁÈ¤¬ÍèÇ¯Ãæ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤¦¤ï¤µ¤¬¤Þ¤À¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ÖÎÁÍý¡¢¥¬¡¼¥Ç¥Ë¥ó¥°¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡¢Í§¾ð¤Î´î¤Ó¡×¤ò¤¿¤¿¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Î¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÇÛ¿®Æü¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÏÆü¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£