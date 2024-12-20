ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎ¢Â¦¡ª¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥È¤¿¤Á¤ò¡È¤È¤Ë¤«¤¯ÃúÇ«¤Ë±¿¤Ö¡É¶¥ÁöÇÏ¤ÎÍ¢Á÷¤ÎÀ¤³¦¤È¤Ï
°ìÇ¯¤òÄÌ¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ì¡¼¥¹¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¶¥ÇÏ¡£¶áÇ¯¤Ï¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¤ä¥¢¥Ë¥á¤Î±Æ¶Á¤Ç¼ã¤¤À¤Âå¤Ç¤â¶¥ÇÏ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µ³¼ê¤äÄ´¶µ»Õ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¶¥ÁöÇÏ¤ò³ÆÃÏ¤Ë±¿Á÷¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÇÏ¤ÎÀÑ¤ß¹þ¤ß¤Ë¤ÏºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¦
¶¥ÁöÇÏ¤¿¤Á¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¶¥ÇÏ¾ì¤ä¤½¤Î¶áÊÕ¤Ë¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÌ³¤Æ»¤ò¤Ï¤¸¤á³ÆÃÏ¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤¿¶¥ÁöÇÏ¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹¤ÎÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø°ÜÆ°¤·¥ì¡¼¥¹¤ËÈ÷¤¨¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¶¥ÁöÇÏ¤Î°ÜÆ°¤Ë¤ÏÀìÍÑ¤Î±¿Á÷¶È¼Ô¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¶¥ÁöÇÏ¤Î±¿Á÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âç¹¾±¿Á÷³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÇòÀîÅµ¿Í¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£¶¥ÁöÇÏ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤òÏÂ¤é¤²¤ë¡Ö¥ï¥ó¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÍ¢Á÷¡×¤È¤Ï
1969Ç¯¤ÎÁÏ¶È¤«¤é¶¥ÁöÇÏ¤Î±¿Á÷¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç¹¾±¿Á÷¡£ÍÇÏµÇ°¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿G1¥ì¡¼¥¹¤äÃÏÊý¤ÎG2¡¢G3¤È¤¤¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶¥ÁöÇÏ¤¿¤Á¤ÏÉáÃÊ»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÒ¾ì¤Ê¤É¤«¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤È°ÜÆ°¤·¡¢ÂÎÄ´¤ä¥á¥ó¥¿¥ë¤òÄ´À°¤¹¤ë¡£Âç¹¾±¿Á÷¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤ÎÍ¢Á÷¤òËÌ³¤Æ»¤«¤é°ñ¾ë¸©¤ä¼¢²ì¸©¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ï°ñ¾ë¸©¤Þ¤Ç¤ÇÌó1000¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¡¢¼¢²ì¸©¤Þ¤Ç¤ÏÌó1500¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¶¥ÁöÇÏ¤ò»Ù¤¨¤ë±ï¤Î²¼¤ÎÎÏ»ý¤Á¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢Ä¹µ÷Î¥¤Î°ÜÆ°¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬È¼¤¦¤È¤¤¤¦¡£ºÇ¤âÂ¿¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¡ÖÍ¢Á÷Ç®¡×¤À¡£9³ä¤Î¶¥ÁöÇÏ¤¬À¸³¶¤Ë°ìÅÙ¤Ï°ßÄÙáç¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤ÉÇÏ¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤ËÈó¾ï¤Ë¼å¤¤À¸¤Êª¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Í¢Á÷Ãæ¤ÎÈèÏ«¤«¤é¤¯¤ëÉ÷¼Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤òÄè¤¹¤ëÍ¢Á÷Ç®¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ(JRA)¤ÎÍ¢Á÷¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Í¢Á÷³«»Ï¤«¤é18»þ´Ö¸å¤Ë¤Ï10%¡¢24»þ´Ö¸å¤Ë¤Ï20%¡¢ÅþÃå»þ¤Î26»þ´Ö¸å¤Ë¤Ï25%¤ÎÇÏ¤¬È¯Ç®¤ò¤¤¿¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ËÈ¯¾ÉÎ¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÍ¢Á÷Ç®¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Í¢Á÷¸å¤¹¤°¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÆþ¤ì¤º¡¢¥ì¡¼¥¹¤ÎÍ½Äê¤¬¶¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÇÙ±ê¤Ë°²½¤¹¤ë¤ÈºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¢Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶¥ÁöÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²óÈò¤·¤¿¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥ê¥¹¥¯¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤é¤¹¤¿¤á¤ËÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¡Ø¥ï¥ó¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÍ¢Á÷¡Ù¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
½¾Íè¤ÎÍ¢Á÷¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ò½ÐÈ¯¸å¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¤Ë20»þ´Ö°Ê¾å¤«¤±¤Æ¿¿¤ÃÄ¾¤°¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ï¥ó¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÍ¢Á÷¤Ç¤Ï¡¢Ãæ·Ñ´ðÃÏ¤È¤Ê¤ëËÒ¾ì¤ÇÇÏ¤ò¹ß¤í¤·¤ÆÈ¾Æü¤«¤é1ÆüÄøÅÙµÙ·Æ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤«¤éÌÜÅªÃÏ¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¤È¤ê¤ï¤±¼¢²ì¸©¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É´ØÀ¾ÊýÌÌ¤Ø¸þ¤«¤¦ºÝ¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£Âç¹¾±¿Á÷¤Ç¤Ï2014Ç¯4·î¤«¤é¤³¤ÎÊýË¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢10Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¸½ºß¤â°ÂÄêÅª¤Ë¶¥ÁöÇÏ¤¿¤Á¤òÁ÷¤ê½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥ï¥ó¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÍ¢Á÷¤Ï¡¢Í¢Á÷ÎÁ¶â¤¬¾¯¤·¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢³«»ÏÅö½é¤Ï·É±ó¤¹¤ë¼è°úÀè¤â¾¯¿ô¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2¡¢3Ç¯¤Û¤É¤¹¤ë¤ÈÄêÃå¤·¤Æ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤ÊÍ¢Á÷ÊýË¡¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤Î¤Û¤¦¤¬ÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤¤¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
´ØÀ¾ÊýÌÌ¤Ø¤ÎÍ¢Á÷¤Ï¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÁö¹Ô¤¹¤ë¤ÈÌó36»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿À·Ð¼Á¤Ç¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¶¥ÁöÇÏ¤âÂ¿¤¯¡¢Í¢Á÷Ç®¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¤ªÊ¢¤ò²õ¤·¤¿¤ê²ø²æ¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¥ï¥ó¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÍ¢Á÷¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤è¤ë½ô¾É¾õ¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¢£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÍ¢Á÷¼Ö¤ÎÆâÉô¤Ë¤âÇ÷¤ë
¹âÂ®Æ»Ï©¤òÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾®¤µ¤ÊÁë¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥³¥ó¥Æ¥Ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò±¿¤ÖÂç·¿¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤³¤½¤¬¶¥ÁöÇÏ¤òÍ¢Á÷¤¹¤ëÀìÍÑ¤ÎÍ¢Á÷¼Ö¤Ç¤¢¤ë¡£¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤ÇÇÏ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç³ÊÇ¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¼ÖÆâ¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹©É×¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢µ¿Ìä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤ß¤¿¡£
¡ÖÍ¢Á÷¼ÖÆâ¤Ï½Ä¤Ë2Îó¤Ç3Æ¬¤º¤Ä¡¢·×6Æ¬¤¬¾è¤ê¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢1Æ¬¤º¤Ä¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¶èÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤Ï¥¯¥Ã¥·¥ç¥óºà¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤â²ø²æ¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿¿¸å¤í¤ÏÇÏ¤¬½³¤ê¾å¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç´è¾æ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÞ¤Ë¶¯¤¤¸÷¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤ò·ù¤¬¤ë¤Î¤ÇÅÅµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¾õÂÖ¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÄ¿§LED¥é¥¤¥È¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤ÈÈæ³ÓÅª¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×
¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬Í¢Á÷»þ¤Ëµ¤¤Ë³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤½¤ÎÇÏ¤¬½é¤á¤ÆÍ¢Á÷¼Ö¤Ë¾è¤ëÇÏ¤«¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ËÇòÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÍ¢Á÷¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ë½¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀÑ¤ß¹þ¤ó¤À¤¢¤È4¡¢5»þ´Ö¤Û¤É¤¹¤ë¤È¼ÖÆâ¤ÇË½¤ì½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
ÇÏ¤Ï¤È¤Æ¤â¸¤¤Æ°Êª¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¶¥ÁèÇÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¿Í¤Ë¤âÍ¢Á÷¤Ë¤â¤¢¤ëÄøÅÙ´·¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾è¤»¤ë¤È¤¤âÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êµ¯¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ï¤¸¤á¤ÆËÌ³¤Æ»¤ò½Ð¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¸þ¤«¤¦¶¥ÁèÇÏ¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²ø²æ¤äÉÂµ¤¤ËÈ¯Å¸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¦¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸Â¤ê¤Ê¤¯ÇÏ±¿¼Ö¤Ë¾è¤»¤ëÁ°¤Î¾õÂÖ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÌÜÅªÃÏ¤Ø¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ï¥ó¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÍ¢Á÷¤Î¤Û¤«ÇÏ¤òÀÑ¤ß¹þ¤ó¤À¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬ÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¸òÂå¤ÇÇÏ¤Î¾õÂÖ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¶¥ÁöÇÏ¤ò»Ù¤¨¤ë¿·¤¿¤ÊÊýË¡¤òÌÏº÷
¤è¤ê°ÂÁ´¤Ë¶¥ÁöÇÏ¤òÍ¢Á÷¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¸ì¤ëÇòÀî¤µ¤ó¡£±¿Á÷ÊýË¡¤ä±¿Á÷¼Ô¤Î¹©É×¤Î¤Û¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Íî¤ÁÃå¤±¤ë¼þÇÈ¿ô¤ò½Ð¤¹´ïµ¡¤ò¼ª¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ëÈï¤êÊª¤äÍ¢Á÷¼ÖÆâ¤ò¤â¤Ã¤È²÷Å¬¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê´ïµ¡¤ÎÆ³Æþ¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¡¢²»³Ú¤òÄ°¤«¤»¤ë¤³¤È¤ÇÎäÀÅ¤Ë¤µ¤»¤ëÊýË¡¤ò³¤³°¤ÇºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¼ª¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¼þÇÈ¿ô¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤ï¤«¤ê¡¢Èï¤êÊª¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢²Æ¾ì¤Î¼¼Æâ¶õÄ´¤Ë¤è¤êÎäµÑ¸ú²Ì¤Î¹â¤¤ÎäÅàµ¡¤ò»È¤Ã¤Æ½ë¤µ¤Ë¼å¤¤ÇÏ¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
Ç¯¡¹²Æ¾ì¤Îµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¶¥ÁöÇÏ¤ÎÍ¢Á÷¤¬¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤ë4·î¤«¤é9·î¤´¤í¤ÏÆÃ¤Ëµ¤²¹¤¬¹â¤¤»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ë¡£´¨¤µ¤Ë¶¯¤¯½ë¤µ¤Ë¼å¤¤ÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼ÖÆâ´Ä¶¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö²æ¡¹¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¶¥ÁöÇÏ¤ÎÍ¢Á÷¤È¤¤¤¦¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿¦¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ¤´ÖÅª¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£²Ú¡¹¤·¤¤¥ì¡¼¥¹¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤¬Â¸ºß¤·¡¢±ï¤Î²¼¤ÎÎÏ»ý¤Á¤È¤Ê¤ë»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¤è¤ê¹¤²¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
2024Ç¯12·î3ÆüÈ¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÁö¼Ô¡¡¶¥ÁöÇÏ¤ò±¿¤Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î»ÈÌ¿¡×¤Ç¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶¥ÁöÇÏ¤ÎÍ¢Á÷¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Á´¹ñ¤Î¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤¬ËèÇ¯¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë12·î22Æü(Æü)¤ËÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍÇÏµÇ°¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥Û¡¼¥¹¥Þ¥ó¤Î³èÌö¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£
Ê¸¡¦¼èºà¡á¿¥ÅÄËú(¤Ë¤²¤Ð´ë²è)
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÇÏ¤ÎÀÑ¤ß¹þ¤ß¤Ë¤ÏºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¦
¶¥ÁöÇÏ¤¿¤Á¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¶¥ÇÏ¾ì¤ä¤½¤Î¶áÊÕ¤Ë¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÌ³¤Æ»¤ò¤Ï¤¸¤á³ÆÃÏ¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤¿¶¥ÁöÇÏ¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹¤ÎÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø°ÜÆ°¤·¥ì¡¼¥¹¤ËÈ÷¤¨¤ë¡£
¢£¶¥ÁöÇÏ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤òÏÂ¤é¤²¤ë¡Ö¥ï¥ó¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÍ¢Á÷¡×¤È¤Ï
1969Ç¯¤ÎÁÏ¶È¤«¤é¶¥ÁöÇÏ¤Î±¿Á÷¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç¹¾±¿Á÷¡£ÍÇÏµÇ°¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿G1¥ì¡¼¥¹¤äÃÏÊý¤ÎG2¡¢G3¤È¤¤¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶¥ÁöÇÏ¤¿¤Á¤ÏÉáÃÊ»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÒ¾ì¤Ê¤É¤«¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤È°ÜÆ°¤·¡¢ÂÎÄ´¤ä¥á¥ó¥¿¥ë¤òÄ´À°¤¹¤ë¡£Âç¹¾±¿Á÷¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤ÎÍ¢Á÷¤òËÌ³¤Æ»¤«¤é°ñ¾ë¸©¤ä¼¢²ì¸©¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ï°ñ¾ë¸©¤Þ¤Ç¤ÇÌó1000¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¡¢¼¢²ì¸©¤Þ¤Ç¤ÏÌó1500¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¶¥ÁöÇÏ¤ò»Ù¤¨¤ë±ï¤Î²¼¤ÎÎÏ»ý¤Á¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢Ä¹µ÷Î¥¤Î°ÜÆ°¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬È¼¤¦¤È¤¤¤¦¡£ºÇ¤âÂ¿¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¡ÖÍ¢Á÷Ç®¡×¤À¡£9³ä¤Î¶¥ÁöÇÏ¤¬À¸³¶¤Ë°ìÅÙ¤Ï°ßÄÙáç¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤ÉÇÏ¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤ËÈó¾ï¤Ë¼å¤¤À¸¤Êª¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Í¢Á÷Ãæ¤ÎÈèÏ«¤«¤é¤¯¤ëÉ÷¼Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤òÄè¤¹¤ëÍ¢Á÷Ç®¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ(JRA)¤ÎÍ¢Á÷¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Í¢Á÷³«»Ï¤«¤é18»þ´Ö¸å¤Ë¤Ï10%¡¢24»þ´Ö¸å¤Ë¤Ï20%¡¢ÅþÃå»þ¤Î26»þ´Ö¸å¤Ë¤Ï25%¤ÎÇÏ¤¬È¯Ç®¤ò¤¤¿¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ËÈ¯¾ÉÎ¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÍ¢Á÷Ç®¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Í¢Á÷¸å¤¹¤°¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÆþ¤ì¤º¡¢¥ì¡¼¥¹¤ÎÍ½Äê¤¬¶¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÇÙ±ê¤Ë°²½¤¹¤ë¤ÈºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¢Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶¥ÁöÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²óÈò¤·¤¿¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥ê¥¹¥¯¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤é¤¹¤¿¤á¤ËÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¡Ø¥ï¥ó¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÍ¢Á÷¡Ù¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
½¾Íè¤ÎÍ¢Á÷¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ò½ÐÈ¯¸å¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¤Ë20»þ´Ö°Ê¾å¤«¤±¤Æ¿¿¤ÃÄ¾¤°¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ï¥ó¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÍ¢Á÷¤Ç¤Ï¡¢Ãæ·Ñ´ðÃÏ¤È¤Ê¤ëËÒ¾ì¤ÇÇÏ¤ò¹ß¤í¤·¤ÆÈ¾Æü¤«¤é1ÆüÄøÅÙµÙ·Æ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤«¤éÌÜÅªÃÏ¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¤È¤ê¤ï¤±¼¢²ì¸©¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É´ØÀ¾ÊýÌÌ¤Ø¸þ¤«¤¦ºÝ¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£Âç¹¾±¿Á÷¤Ç¤Ï2014Ç¯4·î¤«¤é¤³¤ÎÊýË¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢10Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¸½ºß¤â°ÂÄêÅª¤Ë¶¥ÁöÇÏ¤¿¤Á¤òÁ÷¤ê½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥ï¥ó¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÍ¢Á÷¤Ï¡¢Í¢Á÷ÎÁ¶â¤¬¾¯¤·¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢³«»ÏÅö½é¤Ï·É±ó¤¹¤ë¼è°úÀè¤â¾¯¿ô¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2¡¢3Ç¯¤Û¤É¤¹¤ë¤ÈÄêÃå¤·¤Æ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤ÊÍ¢Á÷ÊýË¡¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤Î¤Û¤¦¤¬ÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤¤¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
´ØÀ¾ÊýÌÌ¤Ø¤ÎÍ¢Á÷¤Ï¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÁö¹Ô¤¹¤ë¤ÈÌó36»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿À·Ð¼Á¤Ç¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¶¥ÁöÇÏ¤âÂ¿¤¯¡¢Í¢Á÷Ç®¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¤ªÊ¢¤ò²õ¤·¤¿¤ê²ø²æ¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¥ï¥ó¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÍ¢Á÷¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤è¤ë½ô¾É¾õ¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¢£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÍ¢Á÷¼Ö¤ÎÆâÉô¤Ë¤âÇ÷¤ë
¹âÂ®Æ»Ï©¤òÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾®¤µ¤ÊÁë¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥³¥ó¥Æ¥Ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò±¿¤ÖÂç·¿¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤³¤½¤¬¶¥ÁöÇÏ¤òÍ¢Á÷¤¹¤ëÀìÍÑ¤ÎÍ¢Á÷¼Ö¤Ç¤¢¤ë¡£¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤ÇÇÏ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç³ÊÇ¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¼ÖÆâ¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹©É×¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢µ¿Ìä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤ß¤¿¡£
¡ÖÍ¢Á÷¼ÖÆâ¤Ï½Ä¤Ë2Îó¤Ç3Æ¬¤º¤Ä¡¢·×6Æ¬¤¬¾è¤ê¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢1Æ¬¤º¤Ä¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¶èÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤Ï¥¯¥Ã¥·¥ç¥óºà¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤â²ø²æ¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿¿¸å¤í¤ÏÇÏ¤¬½³¤ê¾å¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç´è¾æ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÞ¤Ë¶¯¤¤¸÷¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤ò·ù¤¬¤ë¤Î¤ÇÅÅµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¾õÂÖ¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÄ¿§LED¥é¥¤¥È¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤ÈÈæ³ÓÅª¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×
¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬Í¢Á÷»þ¤Ëµ¤¤Ë³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤½¤ÎÇÏ¤¬½é¤á¤ÆÍ¢Á÷¼Ö¤Ë¾è¤ëÇÏ¤«¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ËÇòÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÍ¢Á÷¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ë½¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀÑ¤ß¹þ¤ó¤À¤¢¤È4¡¢5»þ´Ö¤Û¤É¤¹¤ë¤È¼ÖÆâ¤ÇË½¤ì½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
ÇÏ¤Ï¤È¤Æ¤â¸¤¤Æ°Êª¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¶¥ÁèÇÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¿Í¤Ë¤âÍ¢Á÷¤Ë¤â¤¢¤ëÄøÅÙ´·¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾è¤»¤ë¤È¤¤âÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êµ¯¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ï¤¸¤á¤ÆËÌ³¤Æ»¤ò½Ð¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¸þ¤«¤¦¶¥ÁèÇÏ¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²ø²æ¤äÉÂµ¤¤ËÈ¯Å¸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¦¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸Â¤ê¤Ê¤¯ÇÏ±¿¼Ö¤Ë¾è¤»¤ëÁ°¤Î¾õÂÖ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÌÜÅªÃÏ¤Ø¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ï¥ó¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÍ¢Á÷¤Î¤Û¤«ÇÏ¤òÀÑ¤ß¹þ¤ó¤À¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬ÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¸òÂå¤ÇÇÏ¤Î¾õÂÖ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¶¥ÁöÇÏ¤ò»Ù¤¨¤ë¿·¤¿¤ÊÊýË¡¤òÌÏº÷
¤è¤ê°ÂÁ´¤Ë¶¥ÁöÇÏ¤òÍ¢Á÷¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¸ì¤ëÇòÀî¤µ¤ó¡£±¿Á÷ÊýË¡¤ä±¿Á÷¼Ô¤Î¹©É×¤Î¤Û¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Íî¤ÁÃå¤±¤ë¼þÇÈ¿ô¤ò½Ð¤¹´ïµ¡¤ò¼ª¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ëÈï¤êÊª¤äÍ¢Á÷¼ÖÆâ¤ò¤â¤Ã¤È²÷Å¬¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê´ïµ¡¤ÎÆ³Æþ¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¡¢²»³Ú¤òÄ°¤«¤»¤ë¤³¤È¤ÇÎäÀÅ¤Ë¤µ¤»¤ëÊýË¡¤ò³¤³°¤ÇºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¼ª¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¼þÇÈ¿ô¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤ï¤«¤ê¡¢Èï¤êÊª¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢²Æ¾ì¤Î¼¼Æâ¶õÄ´¤Ë¤è¤êÎäµÑ¸ú²Ì¤Î¹â¤¤ÎäÅàµ¡¤ò»È¤Ã¤Æ½ë¤µ¤Ë¼å¤¤ÇÏ¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
Ç¯¡¹²Æ¾ì¤Îµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¶¥ÁöÇÏ¤ÎÍ¢Á÷¤¬¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤ë4·î¤«¤é9·î¤´¤í¤ÏÆÃ¤Ëµ¤²¹¤¬¹â¤¤»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ë¡£´¨¤µ¤Ë¶¯¤¯½ë¤µ¤Ë¼å¤¤ÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼ÖÆâ´Ä¶¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö²æ¡¹¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¶¥ÁöÇÏ¤ÎÍ¢Á÷¤È¤¤¤¦¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿¦¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ¤´ÖÅª¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£²Ú¡¹¤·¤¤¥ì¡¼¥¹¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤¬Â¸ºß¤·¡¢±ï¤Î²¼¤ÎÎÏ»ý¤Á¤È¤Ê¤ë»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¤è¤ê¹¤²¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
2024Ç¯12·î3ÆüÈ¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÁö¼Ô¡¡¶¥ÁöÇÏ¤ò±¿¤Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î»ÈÌ¿¡×¤Ç¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶¥ÁöÇÏ¤ÎÍ¢Á÷¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Á´¹ñ¤Î¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤¬ËèÇ¯¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë12·î22Æü(Æü)¤ËÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍÇÏµÇ°¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥Û¡¼¥¹¥Þ¥ó¤Î³èÌö¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£
Ê¸¡¦¼èºà¡á¿¥ÅÄËú(¤Ë¤²¤Ð´ë²è)