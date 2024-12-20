¡Ö¸¡»¡¤Ê¤á¤ó¤Ê¤è¡×Ë¡Äî¤ÇºÆÀ¸¡¡Ìµºá¹ñÇåÁÊ¾Ù¡¢Íè½Õ¤ËÃæ´ÖÈ½·è
¡¡ÂçºåÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤¬ÁÜºº¤·¤¿¶ÈÌ³¾å²£ÎÎ»ö·ï¤ÇÌµºá¤¬³ÎÄê¤·¤¿ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¥×¥ì¥µ¥ó¥¹¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊÂçºå»Ô¡Ë¤Î»³´ßÇ¦¸µ¼ÒÄ¹¡Ê61¡Ë¤¬¹ñ¤ËÌó7²¯7ÀéËü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤¬20Æü¡¢ÂçºåÃÏºÛ¤Ç·ë¿³¤·¤¿¡£ÍèÇ¯3·î21Æü¤ËÇå½þÀÕÇ¤¤ÎÍÌµ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëÃæ´ÖÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤Ç¤Ï¡¢Åö»þÆÃÁÜÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÄÞ¼ÂçÊå¸¡»ö¡Ê52¡Ë¤¬¡¢»³´ß»á¤Î¸µÉô²¼¤ò¼è¤êÄ´¤Ù¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¸¡»¡¤Ê¤á¤ó¤Ê¤è¡×¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÈÇÍÅÝ¤·¡¢´ù¤ò¶¯¤¯¤¿¤¿¤¤¤ÆÅÜÌÄ¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤¿Ìó25Ê¬´Ö¤ÎÏ¿²»¡¦Ï¿²è¥Ç¡¼¥¿¤¬Ë¡Äî¤ÇºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸¶¹ðÂ¦ÂåÍý¿Í¤Î½©ÅÄ¿¿»ÖÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖÅÄÞ¼»á¤Ï°ìÊýÅª¤ËÇÍëÊ»¨¸À¤òÍá¤Ó¤»Â³¤±¤Æ¤ª¤ê°Û¾ï¤Ê¼è¤êÄ´¤Ù¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÄ½Ò¤·¤¿¡£
¡¡¼è¤êÄ´¤Ù¤ÎÏ¿²è¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÂçºåÃÏºÛ¤¬2023Ç¯¤Ë·×Ìó17»þ´Ö46Ê¬¤ËµÚ¤Ö¥Ç¡¼¥¿¤Î¾ÚµòÄó½Ð¤òÌ¿¤¸¤¿¤¬¡¢Âçºå¹âºÛ¤¬º£Ç¯1·î¡¢Ìó48Ê¬¤ËÃ»½Ì¤ò·èÄê¡£»³´ß»áÂ¦¤¬ÉÔÉþ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¡¢ºÇ¹âºÛ¤¬10·î¤ËÃÏºÛ·èÄê¤ÈÆ±ÈÏ°Ï¤ÎÄó½Ð¤òÇ§¤á¤¿¡£Ï¿²è±ÇÁü¤Ï6·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ÅÄÞ¼¸¡»ö¤é¤Î¾Ú¿Í¿ÒÌä¤Ç¤â5Ê¬´Ö¤Û¤ÉºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£