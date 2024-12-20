¥ä¥¯¥ë¥ÈÄ¹²¬¤¬ÇÜÁýÄ¶¤¨¹¹²þ¡¡26Ç¯¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ÎÂ¼¾å¤Ë¡ÖÍèµ¨Í¥¾¡¤·¤Æµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Ä¹²¬¤¬ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢º£µ¨Ç¯Êð4100Ëü±ß¤«¤éÇÜÁý±Û¤¨¤È¤Ê¤ëÇ¯Êð9200Ëü±ß¤Ç¹¹²þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀµÍ··â¼ê¤È¤·¤Æ3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤ÏÂÇ·âÌÌ¤ÇÂç¤¤¯ÈôÌö¡£143»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨¡¦288¡¢6ËÜÎÝÂÇ¡¢58ÂÇÅÀ¤Ç½é¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿°ÂÂÇ¡Ê163°ÂÂÇ¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¡ÖµåÃÄ¤È¤·¤ÆºÇÂç¤ÎÉ¾²Á¤ò¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£À¨¤¯ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÍèÇ¯¤â´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Íèµ¨¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥·¡¼¥º¥ó¤òËèÇ¯Á÷¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¦¡£º£Ç¯¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÍèÇ¯ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤È¸Â¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿Ê²½¤·¤ÆÄ©¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤Ë¤Ï¡¢1»î¹ç2Ãå¤Î»ÈÍÑ¤À¤Ã¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î¿ô¤ò¡ÖÁý¤ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍ×Ë¾¡£µåÃÄ¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢26Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤¹¤ë¼çË¤¡¦Â¼¾å¤È¤ÏÍèµ¨¤¬¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ëºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤À¤±¤Ë¡Ö½¡¤µ¤ó¡ÊÂ¼¾å¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢Í¥¾¡¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¶¯Ä´¡£¿§»æ¤ËÍèµ¨ÌÜÉ¸¤ò¡Ö¾¡¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£