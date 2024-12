GENICが、2025年2月5日に発売する4枚目のアルバム『if』のジャケットとアーティスト写真を公開した。アーティスト写真でメンバーが揃って披露している両手をクロスさせるポーズは、アルバムにも収録される新曲「FUN! FUN! FUN!」の印象的な振り付けの一部なのだが、実はこのポーズ、東北楽天ゴールデンイーグルスの辰己涼介外野手がWBSCプレミア12でタイムリーを打った際、二塁ベース上で披露したことでも大きな話題に。その後、GENICのファンを公言する辰己選手によって「Touch Me(タッツミー)ポーズ」と名付けられたという。

『if』



2025.02.05リリース◼︎初回生産限定盤ACD+Blu-ray (スマプラ対応)\4,730(税込)品番:AVCD-63675/B・トレーディングカード(全22種のうち1種類ランダム封入)・ステッカーシート(全7種のうち1種ランダム封入)・シリアル特典応募券※トレーディングカード全22種・ステッカーシート全7種は初回生産限定盤A、初回生産限定盤Bともに共通となります。DISC101. 4th Overture02. FUN! FUN! FUN!03. LifE!!04. IT’S SHOWTIME05. Maison Genic06. アンストッパブル07. Sorry not sorry08. Aller loin(KAKERU×MARIA×JOE)09. キスメットフレンズ(ATSUKI×RYUKI)10. あいたくて(MAIKI×YURARI)11. We are12. Go on13. STEP BY STEP!!14. PARADE!!DISC2・LifE!! (Music Video)・LifE!! (Music Video Behind the Scenes)・FUN! FUN! FUN! (Music Video)・FUN! FUN! FUN! (Music Video Behind the Scenes)・特典映像(7人だけで過ごすMaison Genic 夏休み編)※収録内容は予告なく変更となる場合がございます。◼︎初回生産限定盤BCD+Blu-ray (スマプラ対応)\4,730(税込)品番:AVCD-63676/B・トレーディングカード(全22種のうち1種類ランダム封入)・ステッカーシート(全7種のうち1種ランダム封入)・シリアル特典応募券※トレーディングカード全22種・ステッカーシート全7種は初回生産限定盤A、初回生産限定盤Bともに共通となります。DISC101. 4th Overture02. FUN! FUN! FUN!03. LifE!!04. IT’S SHOWTIME05. Maison Genic06. アンストッパブル07. Sorry not sorry08. Aller loin(KAKERU×MARIA×JOE)09. キスメットフレンズ(ATSUKI×RYUKI)10. あいたくて(MAIKI×YURARI)11. We are12. Go on13. STEP BY STEP!!14. PARADE!!DISC2・IT’S SHOWTIME(Music Video)・IT’S SHOWTIME(Music Video Behind the Scenes)・GENIC LIVE TOUR 2024 -if- Special Digest・特典映像(Maison Genic 後編 & GENICのちょこっと冬休み)※収録内容は予告なく変更となる場合がございます。◼︎通常盤CD ONLY(スマプラ対応)\3,300(税込)品番:AVCD-63677[初回封入特典]・ユニットセルカトレーディングカード(全6種のうち1種類ランダム封入)・シリアル特典応募券※初回封入特典は初回仕様に封入されているものにお付けする特典になり、初回生産分がなくなり次第、通常盤に切り替わります。DISC101. 4th Overture02. FUN! FUN! FUN!03. LifE!!04. IT’S SHOWTIME05. Maison Genic06. アンストッパブル07. Sorry not sorry08. Aller loin(KAKERU×MARIA×JOE)09. キスメットフレンズ(ATSUKI×RYUKI)10. あいたくて(MAIKI×YURARI)11. We are12. Go on13. STEP BY STEP!!14. PARADE!!※収録内容は予告なく変更となる場合がございます。◼︎オンライン個別トーク会付き通常盤CD ONLY(スマプラ対応)\3,300(税込)品番:AVC1-63678DISC101. 4th Overture02. FUN! FUN! FUN!03. LifE!!04. IT’S SHOWTIME05. Maison Genic06. アンストッパブル07. Sorry not sorry08. Aller loin(KAKERU×MARIA×JOE)09. キスメットフレンズ(ATSUKI×RYUKI)10. あいたくて(MAIKI×YURARI)11. We are12. Go on13. STEP BY STEP!!14. PARADE!!※収録内容は予告なく変更となる場合がございます。