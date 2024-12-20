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CD+Blu-ray (¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)
\4,730(ÀÇ¹þ)
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DISC1
01. 4th Overture
02. FUN! FUN! FUN!
03. LifE!!
04. IT¡ÇS SHOWTIME
05. Maison Genic
06. ¥¢¥ó¥¹¥È¥Ã¥Ñ¥Ö¥ë
07. Sorry not sorry
08. Aller loin¡ÊKAKERU¡ßMARIA¡ßJOE¡Ë
09. ¥¥¹¥á¥Ã¥È¥Õ¥ì¥ó¥º¡ÊATSUKI¡ßRYUKI¡Ë
10. ¤¢¤¤¤¿¤¯¤Æ¡ÊMAIKI¡ßYURARI¡Ë
11. We are
12. Go on
13. STEP BY STEP!!
14. PARADE!!
DISC2
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CD ONLY(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)
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02. FUN! FUN! FUN!
03. LifE!!
04. IT¡ÇS SHOWTIME
05. Maison Genic
06. ¥¢¥ó¥¹¥È¥Ã¥Ñ¥Ö¥ë
07. Sorry not sorry
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