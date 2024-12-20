ºÆ·ú¤Ø¡ÈÂè°ìÊâ¡É¡¡ÈïºÒ¤·ÊøÍî¤ÎÏÂÁÒ²¹Àô¤Î¸î´ß¡¡¹ñ¤ÎÉüµì¹©»ö»Ï¤Þ¤ë¡¡ÀÐÀî¡¦¼·Èø»Ô
ËÌÎ¦¶þ»Ø¤Î²¹ÀôÃÏ¡¢¼·Èø»Ô¤ÎÏÂÁÒ²¹Àô¤Ç¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤êÈïºÒ¤·¤¿¸î´ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢20Æü¤«¤é¹ñ¤¬Éüµì¹©»ö¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éü³è¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¼·Èø»Ô¤ÎÏÂÁÒ²¹Àô¤Ç¤Ï¸µÆü¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤êÌó3¥¥í¤ËÅÏ¤ë³¤´ßÀþ¤ÎÂçÉôÊ¬¤Ç¸î´ß¤¬ÊøÍî¤·¡¢³ÆÎ¹´Û¤ÎÉüµì¤ÎË¸¤²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³¤±è¤¤¤Î¤³¤Á¤é¤ÎÎ¹´Û¤Ç¤â¡Ä
¥Û¥Æ¥ë³¤Ë¾¡¦ÁÒËÜ »°²ì ÀìÌ³¡§
¡Ö¤³¤Á¤é¤Î·úÊª¤¬ÂçÍá¾ì¡¢ÏªÅ·É÷Ï¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸î´ß¤¬³¤¤ËÊøÍî¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Êø¤ì¤¿¸î´ß¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÅÚ¤Î¤¦¤òÀÑ¤à¤Ê¤É±þµÞÅª¤Ê½èÃÖ¤¬¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·úÊª¤Î²òÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌó1Ç¯¤«¤«¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢²ÝÂê¤Ï»³ÀÑ¤ß¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë³¤Ë¾¡¦ÁÒËÜ »°²ì ÀìÌ³¡§
¡Ö½ÉÇñÅï¤Ï·¹¤¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÈÖÆ»Ï©Â¦¤Î·úÊª¤Ï±Õ¾õ²½¤Ç·¹¤ÄÀ²¼¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤É¤óÉü¶½¤¬¿Ê¤ó¤ÇÏÂÁÒ¤Î³¹¤Ë¤Ë¤®¤ï¤¤¤¬¼è¤êÌá¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï20Æü¤«¤é¸î´ß¤ÎÀ°È÷¤Ë¸þ¤±¤¿Éüµì¹©»ö¤ËÃå¼ê¡£
¹©»ö¤Ç¤Ï¡¢³¤Â¦¤Ë²¾ÀßÆ»Ï©¤ò·úÀß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸î´ß¤ÈÎ¹´Û¤Î·úÊª¤ÎÉüµì¤òÆ±»þ¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÏÂÁÒ²¹ÀôÁ´ÂÎ¤ÎÉüµì¹©»ö¤Î´ü´ÖÃ»½Ì¤Ë·Ò¤²¤Þ¤¹¡£
ËÌÎ¦ÃÏÊýÀ°È÷¶ÉÇ½ÅÐ¹ÁÏÑ¶õ¹ÁÉü¶½¿ä¿Ê¼¼¡¦ÈþÌî ÃÒÉ§ ¼¼Ä¹¡§
¡ÖÏÂÁÒ²¹Àô¤ÎÀ¸¶È¤ÎºÆ·ú¡¢ÏÂÁÒ²¹Àô¤ÎÉü³è¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËºÇÂç¸Â¸úÎ¨Åª¤Ë»Ü¹©¤ò¿Ê¤á¤Æ°ÂÁ´¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤éÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¸î´ß¹©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³ÆÎ¹´Û¤ÈÏ¢·È¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é2026Ç¯ÅÙÃæ¤Î´°Î»¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£